Son Dakika Haberleri: CHP'li Eski Belediye Meclisi Üyesinden AK Parti'ye Tam Destek

CHP'li Eski Belediye Meclisi Üyesinden AK Parti'ye Tam Destek

2 saat önce

Bilecik Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Ali Çakır, sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafla AK Parti'nin belediye başkan adayına tam destek verdiğini söyledi.

CHP'li Eski Belediye Meclisi Üyesinden AK Parti'ye Tam Destek, System.String[]
Bilecik Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Ali Çakır, sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafla AK Parti'nin belediye başkan adayına tam destek verdiğini söyledi.

20 Kasım 2015 günü partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik Belediyesi Meclis üyeliğinden istifa ederek o günden bu yana bağımsız Meclis üyesi olan Ali Çakır'dan AK Parti'nin belediye başkan adayına destek geldi. Çakır, sosyal medyadan sağında Bilecik Belediye Başkanı ve AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Nihat Can, solunda AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'nın bulunduğu fotoğraf karesi yayınlayarak, "Sayın Nihat başkanıma çıktığı bu yolda canla başla koşulsuz ve şartsız tam destek veriyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:16 Kaynak: İHA

Yaşam
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