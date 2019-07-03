CHP'li eski Genel sekreter Şeref Bakşık 92 yaşında hayatını kaybetti

CHP'de İsmet İnönü
döneminin son genel sekreteri olan, İzmir
İl Başkanlığı, milletvekilliği görevlerinde de bulunan siyasetin önemli isimlerinden Şeref Bakşık, (92) bugün hayatını kaybetti. Bakşık, Çarşamba günü düzenlenecek törenin ardından, defnedilecek.
Uzun yıllar CHP'de görev yapan, milletvekilliği, genel sekreterlik, cumhuriyet senatörlüğü ve il başkanlığı gibi görevlerde bulunan Şeref Bakşık, bugün Hatay
'da bulunan evinde hayatını kaybetti. Bakşık'ın naaşı, Çarşamba Hatay Murat Reis
Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
- İzmir