CHP'li eski vekil Baratalı'nın oğlunun bu kez iş yeri kurşunlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP'li eski vekil Baratalı'nın oğlunun bu kez iş yeri kurşunlandı - Son Dakika

CHP'li eski vekil Baratalı'nın oğlunun bu kez iş yeri kurşunlandı

6 saat önce

CHP'de iki dönem İzmir milletvekilliği görevini yürüten ve Urla'da 3 dönem belediye başkanlığı yapan Bülent Baratalı'nın oğlu avukat Yiğit Baratalı'nın geçen hafta otomobilinin kurşunlanmasının ardından, bu sabah da kardeşi Yusuf Baratalı ile çalıştığı avukatlık ofisine silahlı saldırı yapıldı.

CHP'li eski vekil Baratalı'nın oğlunun bu kez iş yeri kurşunlandı, System.String[]

CHP'de iki dönem İzmir milletvekilliği görevini yürüten ve Urla'da 3 dönem belediye başkanlığı yapan Bülent Baratalı'nın oğlu avukat Yiğit Baratalı'nın geçen hafta otomobilinin kurşunlanmasının ardından, bu sabah da kardeşi Yusuf Baratalı ile çalıştığı avukatlık ofisine silahlı saldırı yapıldı. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, Bülent Baratalı ile iki oğlu polis koruması talebinde bulundu.

Olay, sabah saatlerinde, Bülent Baratalı Bulvarı'ndaki avukatlık ofisinde meydana geldi. CHP'de 22 ve 23'üncü dönem milletvekilliği görevini yürüten, Urla'da 3 dönem belediye başkanlığı yapan Bülent Baratalı'nın oğlu avukat Yiğit Baratalı'nın otomobilinin 28 Ocak'ta gece saatlerinde susturucu takılı olan tabancayla kurşunlanmasının ardından sabah saatlerinde de Yiğit Baratalı ile kardeşi Yusuf Baratalı'nın avukatlık ofisi kurşunlandı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla açılan ateşte kurşunların 2'si ofisin cephelerine isabet etti. Olayın ardından ihbar üzerine gelen polis ekipleri saldırganları bulmak için çalışma başlattı. Bülent Baratalı ile iki oğlu, polis koruması talebinde bulundu.

Başlatılan soruşturmada polis, MOBESE kayıtları ile bulvar üzerindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, olayın meydana geldiği saatlerde, plakası henüz tespit edilemeyen şüpheli otomobilin bulvar üzerinde bulunduğunu belirledi.

Konu hakkında açıklama yapan Bülent Baratalı, "Kolluk kuvvetlerimiz olaylarla ilgili soruşturmalarını sürdürüyor. Saldırılar bana, yani bir milletvekiline karşı yapılmıştır. Bu devlet, çok şükür milletvekilini koruyacak kadar güçlüdür" dedi.


Cumhuriyet Halk Partisi, Bülent Baratalı, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yargıtay'dan emsal karar! 'Lan' demek tazminat sebebi sayıldı
300 kiloluk "Çal Canavarı" öldürüldü Dorukhan Toköz'ün, eski kız arkadaşını tehdit ettiği iddiasına avukatından yalanlama geldi! Erzurum'daki CHP İl Kongresi'de arbede çıktı, başkan adayı salondan çıkarıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 00:14:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li eski vekil Baratalı'nın oğlunun bu kez iş yeri kurşunlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]