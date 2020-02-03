CHP'li eski vekil Baratalı'nın oğlunun bu kez iş yeri kurşunlandı - Son Dakika

CHP'de iki dönem İzmir milletvekilliği görevini yürüten ve Urla'da 3 dönem belediye başkanlığı yapan Bülent Baratalı'nın oğlu avukat Yiğit Baratalı'nın geçen hafta otomobilinin kurşunlanmasının ardından, bu sabah da kardeşi Yusuf Baratalı ile çalıştığı avukatlık ofisine silahlı saldırı yapıldı. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, Bülent Baratalı ile iki oğlu polis koruması talebinde bulundu.

Olay, sabah saatlerinde, Bülent Baratalı Bulvarı'ndaki avukatlık ofisinde meydana geldi. CHP'de 22 ve 23'üncü dönem milletvekilliği görevini yürüten, Urla'da 3 dönem belediye başkanlığı yapan Bülent Baratalı'nın oğlu avukat Yiğit Baratalı'nın otomobilinin 28 Ocak'ta gece saatlerinde susturucu takılı olan tabancayla kurşunlanmasının ardından sabah saatlerinde de Yiğit Baratalı ile kardeşi Yusuf Baratalı'nın avukatlık ofisi kurşunlandı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla açılan ateşte kurşunların 2'si ofisin cephelerine isabet etti. Olayın ardından ihbar üzerine gelen polis ekipleri saldırganları bulmak için çalışma başlattı. Bülent Baratalı ile iki oğlu, polis koruması talebinde bulundu.

Başlatılan soruşturmada polis, MOBESE kayıtları ile bulvar üzerindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, olayın meydana geldiği saatlerde, plakası henüz tespit edilemeyen şüpheli otomobilin bulvar üzerinde bulunduğunu belirledi.

Konu hakkında açıklama yapan Bülent Baratalı, "Kolluk kuvvetlerimiz olaylarla ilgili soruşturmalarını sürdürüyor. Saldırılar bana, yani bir milletvekiline karşı yapılmıştır. Bu devlet, çok şükür milletvekilini koruyacak kadar güçlüdür" dedi.