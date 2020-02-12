CHP'li eski vekil Baratalı: Saldırganların kim olduklarını bilmiyoruz - Son Dakika
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CHP'li eski vekil Baratalı: Saldırganların kim olduklarını bilmiyoruz

6 saat önce

İZMİR'in Urla ilçesinde CHP'den 3 dönem belediye başkanlığı ve Meclis'te 2 dönem milletvekilliği yapan Bülent Baratalı, oğluna ait otomobilin ve iş yerlerinin kurşunlanmasıyla ilgili konuştu.

CHP'li eski vekil Baratalı: Saldırganların kim olduklarını bilmiyoruz, System.String[]

İZMİR'in Urla ilçesinde CHP'den 3 dönem belediye başkanlığı ve Meclis'te 2 dönem milletvekilliği yapan Bülent Baratalı, oğluna ait otomobilin ve iş yerlerinin kurşunlanmasıyla ilgili konuştu. Saldırgan ya da saldırganların kim olduğunu bilmediklerini belirten Baratalı, "Biz devletimize güveniyoruz; eski milletvekilini koruyacaktır, diye düşünüyoruz" dedi.

CHP'den 22'nci ve 23'üncü dönem milletvekilliği görevini yürüten, Urla'da 3 dönem belediye başkanlığı yapan Bülent Baratalı'nın oğlu avukat Yiğit Baratalı'nın otomobiline, 28 Ocak gecesi susturucu takılı tabancayla ateş açıldı. Yiğit Baratalı ile kardeşi Yusuf Baratalı'nın avukatlık ofisine ise 3 Şubat'ta ateş edildi. Mermilerin 2'si, ofisin cephelerine isabet etti. Olayın ardından ihbar üzerine gelen polis ekipleri, saldırgan ya da saldırganları bulmak için çalışma başlattı. Bülent Baratalı ile 2 oğlu, polis koruması talebinde bulundu. Başlatılan soruşturmada polis, mobese kayıtları ile bulvar üzerindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, olayın meydana geldiği saatlerde, plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobilin bulvar üzerinde bulunduğunu belirledi.

'KİM OLDUKLARINI VE NEDEN YAPTIKLARINI BİLMİYORUZ'

Saldırılarla ilgili DHA muhabirine açıklama yapan Bülent Baratalı, "Biz devletimize güveniyoruz, eski milletvekilini koruyacaktır, diye düşünüyoruz. Bizim hakkımızda usulsüz hareketlerde bulunanların kim olduklarını ve neden yaptıklarını bilmiyoruz, böyle şeylerle işimiz de olmaz. Valimiz başta olmak üzere, birçok emniyet müdürümüz, bakan yardımcılarımız, istihbaratımız konuyu araştırıyorlar. Şu anda araştırma safhasında. Ben hukukçuyum, araştırma safhasında kamu gülerinin işlerini zorlaştıracak şeyler söylemek istemiyorum. Biz, uzak bir bölgeden Karaman'a gelen, Karaman'dan da bu taraflara gelen Aydınoğulları Beyliği zamanından beri Urla'dayız. Burada rahatız, mutluyuz ve huzurluyuz. Urla çok güzeldir. Urla'nın huzurunun bozulmasını istemeyiz. Devlet de bunun için gayret ediyor. Bizimle ilgilenenler kimse, onlarla bizim bir işimiz olamaz. Onları tanımıyoruz. Yanlış bir kararla ya da yanlış bir araştırmayla ofisimizi ve otomobillerimizi kurşunladıklarını düşünüyoruz. Bu yanlıştan da döneceklerini umuyoruz" diye konuştu.


Cumhuriyet Halk Partisi, Bülent Baratalı, Urla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:04 Kaynak: DHA
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