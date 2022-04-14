CHP'li eski vekile 'Cumhurbaşkanına hararetten' 11 ay 20 gün hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li eski vekile 'Cumhurbaşkanına hararetten' 11 ay 20 gün hapis cezası

14.04.2022 19:20
CHP'li eski vekile 'Cumhurbaşkanına hararetten' 11 ay 20 gün hapis cezası

Eski CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Cumhurbaşkanına hakaretten 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Eski CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Cumhurbaşkanına hakaretten 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Eski CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçundan yargılandığı Bursa 2. Ceza Mahkemesi tarafından 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Tüm sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir'deki duruşmada beraat etmeme rağmen bugünkü davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldım. Hukuki değil, keyfi verilen siyasi kararlar bizi mücadelemizden alıkoyamaz. Daha kararlı bir şekilde güçlünün değil haklının yanında olmaya devam edeceğim. Yanımda olan herkese teşekkür ederim" dedi. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
AK Parti'li Aydemir: 'Kuşadası Belediyesi'nde milyonluk yolsuzluklar yapılıyor' AK Parti'li Aydemir: 'Kuşadası Belediyesi'nde milyonluk yolsuzluklar yapılıyor' CHP'li Ünsal'dan 'Kelebek hastalarının geri verdikleri yara örtüleri satılıyor' iddiası CHP'li Ünsal'dan 'Kelebek hastalarının geri verdikleri yara örtüleri satılıyor' iddiası

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Mehmet Tüm, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa CHP'li eski vekile 'Cumhurbaşkanına hararetten' 11 ay 20 gün hapis cezası - Son Dakika


Son Dakika
19:20 Barış için yapılan maçta Galatasaray kaybetti, dostluk kazandı!
19:16 Cumhur ittifakı öğrencilerin zamdan muaf tutulmasına ilişkin teklifi kabul etti! İmamoğlu: Veto edeceğim
18:50 Öğrencilerin ulaşım zammından muaf tutulması tartışma yarattı:
18:35 Beşiktaşlı Atiba'nın ülkesindeki yatırımı ortaya çıktı
18:02 Bir ülke daha Türk SİHA'larına talip oldu!
17:48 Dünya yıldızının, PSG'den ayrıldığının ilanı gibi reklam filmi
17:41 PKK iş birlikçisi Abdülkerim Yılmaz Türkiye'ye getirildi
17:28 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye yanıt: Talihsiz buluyor ve reddediyoruz
17:17 İstanbul'da öğrenci kartları, ulaşıma gelen yüzde 40'lık zamdan muaf tutulacak
17:16 Teknik direktör Ersun Yanal: Avrupa'da bizden başka AVM sayısı, futbol sahasından fazla olan ülke var mıdır, merak ediyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 19:26:17. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'li eski vekile 'Cumhurbaşkanına hararetten' 11 ay 20 gün hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement