CHP'li Fethi Açıkel CHP Bolu İl Olağan Kongresi'ne katıldı - BOLU - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP'li Fethi Açıkel CHP Bolu İl Olağan Kongresi'ne katıldı - BOLU - Son Dakika

CHP'li Fethi Açıkel CHP Bolu İl Olağan Kongresi'ne katıldı - BOLU

7 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, "Türkiye'de demokrasiyi yeniden inşa etmek, üreten bir ekonomiyi kurmak, sosyal devleti yurttaşlarımızın hak ettiği şekilde anayasal bir kimliğe büründürmek, liyakatli kadrolarla bunu sürdürülebilir kılmak hedefini gerçekleştirmek için yola çıktık." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, " Türkiye'de demokrasiyi yeniden inşa etmek, üreten bir ekonomiyi kurmak, sosyal devleti yurttaşlarımızın hak ettiği şekilde anayasal bir kimliğe büründürmek, liyakatli kadrolarla bunu sürdürülebilir kılmak hedefini gerçekleştirmek için yola çıktık." dedi.

Partisinin Bolu İl Kültür Merkezi'nde gerçekleşen il kongresinde konuşan Açıkel, 2002 yılından bu yana Türkiye'nin, layık olmadığı şekilde yönetildiğini savundu.

Ülke yönetimine ilişkin çeşitli eleştirilerde bulunan Açıkel, ülkenin "kutuplaşma çukuru"na düşürüldüğünü iddia etti.

Açıkel, Cumhuriyet'i kuran ve onun üzerinde yükselen yurttaşlık hukukunun zarar gördüğünü öne sürerek, "Cumhuriyetimizin demokrasideki, ekonomideki, eğitimdeki, dış politikadaki ve toplumsal barıştaki içine düşürüldüğü bu durumu aşmak için hepimizin büyük bir kararlılıkla cesaretle ve heyecanla savunduğu Cumhuriyet değerlerini, demokratik değerleri 21. yüzyılda ülkeye yakışacak bir şekilde yeniden iktidara getirme çabamız, 31 Mart'ta ve 23 Haziran'da sonucunu almıştır. Millet İttifakımız, Türkiye'nin tüm vatanseverlerini, tüm demokratlarını bir araya getiren seçim ittifaklarımız, diyaloğumuz, samimiyetimiz, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin keyfi, usulsüz ve çürümüş politikalarına 'dur' demiştir." diye konuştu.

Büyük bir kararlılık ve heyecanla, tüm yurttaşları, cumhuriyetçi bir hukukla kucaklayarak, onlarla dayanışarak ilerleyecekleri bir yola girdiklerini dile getiren Açıkel, "Türkiye'de demokrasiyi yeniden inşa etmek, üreten bir ekonomiyi kurmak, sosyal devleti yurttaşlarımızın hak ettiği şekilde anayasal bir kimliğe büründürmek, liyakatli kadrolarla bunu sürdürülebilir kılmak hedefini gerçekleştirmek için yola çıktık." dedi.

CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu'nun tek aday olarak yer aldığı kongreye Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ilçe belediye başkanları, ilçe teşkilatları ve partililer katıldı.

CHP'li Fethi Açıkel CHP Bolu İl Olağan Kongresi'ne katıldı - BOLU

Cumhuriyet Halk Partisi, Fethi Açıkel, Türkiye, Bolu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:51 Kaynak: AA
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