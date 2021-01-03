CHP'li Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu ile beraber alkol alıp piknik yapan 16 kişiye 50 bin 400 TL idari para cezası kesildi - Son Dakika

CHP'li Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu ile beraber alkol alıp piknik yapan 16 kişiye 50 bin 400 TL idari para cezası kesildi

03.01.2021 03:27

CHP'li Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu ile beraber alkol alıp piknik yapan 16 kişiye 50 bin 400 TL idari para cezası kesildi Rize'nin Fındıklı ilçesinde belediyeye ait orman evinde Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ile birlikte alkol alıp piknik yapan 16 kişiye toplamda...

CHP'li Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu ile beraber alkol alıp piknik yapan 16 kişiye 50 bin 400 TL idari para cezası kesildi

RİZE - Rize'nin Fındıklı ilçesinde belediyeye ait orman evinde Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu ile birlikte alkol alıp piknik yapan 16 kişiye toplamda 50 bin 400 TL idari para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Fındıklı ilçesi Gürcüdüzü Yaylasında bulunan Fındıklı Belediye Başkanlığı'na ait orman evinde aralarında Fındıklı Belediye başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, 3 encümen ve 1 muhtarında bulunduğu 17 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal edip, sosyal mesafe kurallarına uymayarak, alkol alarak, piknik yaptıkları tespit edildi. Belediye başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu'nun sokağa çıkma yasağından muaf olduğu gerekçesiyle ceza kesilmezken, jandarma ekipleri tarafından beraberindeki 16 kişiye ayrı ayrı 3'er bin 150 lira olmak üzere toplamda 50 bin 400 TL idari para cezası kesildi.

CHP'li Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu ile beraber alkol alıp piknik yapan 16 kişiye 50 bin 400 TL idari para cezası kesildi
CHP'li Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu ile beraber alkol alıp piknik yapan 16 kişiye 50 bin 400 TL idari para cezası kesildi
CHP'li Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu ile beraber alkol alıp piknik yapan 16 kişiye 50 bin 400 TL idari para cezası kesildi
CHP'li Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu ile beraber alkol alıp piknik yapan 16 kişiye 50 bin 400 TL idari para cezası kesildi

Türk Lirası, Fındıklı, Piknik, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa CHP'li Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu ile beraber alkol alıp piknik yapan 16 kişiye 50 bin 400 TL idari para cezası kesildi - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu ile beraber alkol alıp piknik yapan 16 kişiye 50 bin 400 TL idari para cezası kesildi - Son Dakika
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