CHP'li Gaytancıoğlu, Çiftçi Malları Koruma Kurullarındaki üyelerin borçlarının silinmesini istedi - Son Dakika

CHP'li Gaytancıoğlu, Çiftçi Malları Koruma Kurullarındaki üyelerin borçlarının silinmesini istedi

04.03.2021 16:47
CHP'li Gaytancıoğlu, Çiftçi Malları Koruma Kurullarındaki üyelerin borçlarının silinmesini istedi, System.String[]

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, il, ilçe ve beldelerde Çiftçi Malları Koruma Kurullarındaki üyelerin tüm borçlarının silinmesini istedi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, il, ilçe ve beldelerde Çiftçi Malları Koruma Kurullarındaki üyelerin tüm borçlarının silinmesini istedi.

Gaytancıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığının, 1941 yılında çiftçinin tarladaki ürününü ve ahırdaki hayvanını korumak için kurulduğunu anımsattı. Buradaki amacın, tarım alanlarında emniyet ve asayişin sağlanması olduğuna dikkati çeken Gaytancıoğlu, "Koruma meclisleri oluşturulmuş, çiftçiler oraya kayıt olmuşlar. Yönetim kurulları oluşturulmuş, koruma bekçileri çalıştırılmış. Bu bekçilere sigorta ile emekli olma hakkı verilmiş. Çiftçi Malları Koruma Kurullarında çalışanlara huzur hakkı verilmiş. Bu şekilde işleyen bir sistem." dedi.

Sistemin nasıl çalıştığını anlatan Gaytancıoğlu, "AKP'li yıllarda çiftçinin durumu son derece kötüleştiği için, çiftçi dekara 1 liraları, 2 liraları, 5 liraları ödeyemez duruma gelmiş. Çiftçi Malları Koruma Başkanlıkları çalışamaz, personel istihdam edemez duruma gelmiş ve bugün ciddi bir sıkıntı var." ifadesini kullandı.

Edirne'nin İpsala İlçesi'ne bağlı İbriktepe beldesinin nüfusu 2 binin altına indiği için statüsünü kaybettiğini ve burada Çiftçi Malları Başkanlığında yönetici olan bir vatandaşa 41 bin lira borç geldiğini belirten Gaytancıoğlu, "Neden? Çünkü o toplatılmayan paralar bunlara rücu edilmiş. Şimdi büyük sıkıntı içerisindeler. Ben araştırdım, her yerde bu var. Çiftçi Malları Koruma Kurullarının her yerde borçları var. Kimse bu kurula girmek istemiyor. Madem 8-9 yıldır bu paraları almıyordunuz şimdi neden aklınıza geldi?" diye konuştu.

İl, ilçe ve beldelerdeki Çiftçi Malları Koruma Kurullarındaki üyelerin bütün borçlarının silinmesini isteyen Gaytancıoğlu, "Bu kadar borç, devletimiz için önemli bir borç değil ama çiftçimiz için ciddi bir borç." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Hisarcık, Edirne, Çiftçi, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Gaytancıoğlu, Çiftçi Malları Koruma Kurullarındaki üyelerin borçlarının silinmesini istedi - Son Dakika


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