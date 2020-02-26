CHP'li Gaytancıoğlu'ndan tropik meyve üretim alanlarının genişletilmesi önerisi - Son Dakika
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CHP'li Gaytancıoğlu'ndan tropik meyve üretim alanlarının genişletilmesi önerisi

6 saat önce

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Türkiye'nin küresel ısınma nedeniyle tropik meyve üretimine uygun koşulları yakaladığını belirterek, orman vasfını kaybetmiş arazilerin bu türde üretim için kullanılmasını istedi.

CHP'li Gaytancıoğlu'ndan tropik meyve üretim alanlarının genişletilmesi önerisi, System.String[]

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Türkiye'nin küresel ısınma nedeniyle tropik meyve üretimine uygun koşulları yakaladığını belirterek, orman vasfını kaybetmiş arazilerin bu türde üretim için kullanılmasını istedi.

Gaytancıoğlu, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sera gazı salınımı nedeniyle sıcaklıkların arttığını belirtti.

Birleşmiş Milletlerin yayımladığı rapor doğrultusunda, ülkelerin sıcaklık artışına bağlı üretime yönelmesi gerektiğini ifade eden Gaytancıoğlu, Türkiye'nin artık tropik meyve yetiştirebilme kabiliyetini de yakaladığını dile getirdi.

Dünya tropik meyve pazarının 30 milyar dolar düzeyinde olduğuna işaret eden Gaytancıoğlu, "Türkiye'de tarım alanı oldukça fazla ve kamkat, altın çilek, mango, papaya, avokado, passiflora, ketembilla, pepino ve çikolata meyvesi dediğimiz birçok çeşidi ülkemizde yetiştirebiliriz. Orman alanı dışına çıkarılan arazileri şirketler yerine üreticilere kiralayalım." dedi.

Bu ürünlerin bir plan dahilinde üretilmesi halinde köyden kente göçün önlenebileceğini kaydeden Gaytancıoğlu, Türkiye'nin dövize muhtaç bir ülke olduğunu, yüksek gelir getiren tropik meyvelerin üretimi ile bu muhtaçlığın azaltılabileceğini söyledi.

Mangonun kilosunun 17 avro olduğunun altını çizen Gaytancıoğlu, "Tarım ve Orman Bakanlığı bu ürünlerin fidan ve fidesinin temini noktasında üreticiye destek verebilir. Bu ürünlerin ülkemiz açısından geleceği çok parlak. Türkiye'nin geleceği bu meyvelerin üretimine bağlı değil ama bu da bir yoldur. Orman vasfını kaybetmiş arazilerde bu ürünlerin yetiştirilmesini sağlayarak ülkenin döviz girdisini artırabiliriz. Avrupa pazarlarına hakim olabilecek konumdayız, bunu avantaja çevirme imkanına sahip olabiliriz." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:22 Kaynak: AA
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