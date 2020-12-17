Son dakika haber... CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı'nın "Cumhurbaşkanına hakaret"ten yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Son dakika haber... CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı'nın "Cumhurbaşkanına hakaret"ten yargılanmasına başlandı

17.12.2020 18:00
Son dakika haber... CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı'nın

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından hakaret ettiği suçlamasıyla yargılanan CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, ilk duruşmada iftiraya ve komploya kurban gittiğini savunarak, paylaşımların yapıldığı hesabın kendisine ait olmayan sahte bir hesap olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından hakaret ettiği suçlamasıyla yargılanan CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, ilk duruşmada iftiraya ve komploya kurban gittiğini savunarak, paylaşımların yapıldığı hesabın kendisine ait olmayan sahte bir hesap olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın yargılanmasına başlanıldı. İzmir 34. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Halil Arda ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede verdiği ifadede iddianamede belirtilen paylaşımları kendisinin yapmadığını ve paylaşım yapılan hesabın kendisine ait olmadığını savunan Arda, "Bir iftira ve komploya maruz kaldığımı, kurban gittiğimi düşünüyorum. Asla nezaket dilini terk etmiş birisi değilim. Şahit olarak dinlenen kişiler belediyede işten attığım kişilerdir. B.Z. de belediye başkanlığı için yarıştığım kişidir, aramızda husumet vardır. Algıyı kırmak için dayımın oğlu R.K.'yi de tanık olarak dahil ettiklerini düşünüyorum. Paylaşımın yapıldığı söylenen hesap fake hesaptır. Fake olduğunu düşündüğüm için Facebook yönetimine bu hesap nedeniyle bir bildirimde bulunmadım. Ben böyle bir suç işlemediğim için beraatımı istiyorum" dedi.

"CEZA ARTTIRILMALIDIR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Gülşen Gezici ise Halil Arda'nın soruşturma aşamasında Facebook sayfasının kendisine ait olduğunu ve eşi tarafından yönetildiğini ifade ettiğini belirterek, "Sonrasında hesabın fake olduğunu söyleyip suçtan kurtulmaya yönelen, toplanan delillerle uyumlu olmayan beyanlarda bulunmuştur. Zaten paylaşımların yapıldığı dönemde belediye başkanı olmadığından hesabın kendisi tarafından yönetildiği malumdur. 2013'den 2018'e kadar yapılan pek çok paylaşım söz konusudur. Araştırma raporunda sanığın kullandığı telefon hattı üzerinden Facebook hesabı olduğu ve kendisi tarafından kapatıldığı belirlenmiştir. İhbardan sonra hesabın kapatıldığı düşüncesiyle delillerin karartıldığı kanaatindeyiz" dedi.

Avukat Gezici, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunun yasal unsurlarının oluştuğunu ifade ederek, "Suçun alenen ve internet yoluyla işlenmesi sebebiyle ceza arttırılmalıdır. Sanığın açıklamaları, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez" diye konuştu.

Duruşma savcısı ise Facebook Türkiye Temsilciğine müzekkere yazılarak, paylaşımların yapıldığı hesabın açılış ve kullanım bilgileri ile hesaba giriş yapılan ID ve IP detay bilgilerinin gönderilmesinin istenilmesini talep etti. Hakim, Facebook Türkiye Temsilciğine müzekkere yazılarak, paylaşımların yapıldığı hesabın açılış ve kullanım bilgileri ile hesaba giriş yapılan ID ve IP detay bilgilerinin gönderilmesinin istenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda hakkında 2016 yılında sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu. Başlatılan soruşturma kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Arda'yı ifade vermeye çağırmıştı. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Arda, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

(İHA)

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhurbaşkanı, Gaziemir, Hakaret, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı'nın 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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