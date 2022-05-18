CHP'li Gençler Yarın Anıtkabir'e Yürüyecek - Son Dakika
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CHP'li Gençler Yarın Anıtkabir'e Yürüyecek

18.05.2022 13:08

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yarın Güvenpark’tan Anıtkabir’e yürüyeceklerini açıkladı. Killik, “Tüm genç arkadaşlarımızı, cesaret ve kararlılığımızı güçlendirmek, güzel günlere olan umudumuzu büyütmek ve en önemlisi ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e saygımızı sunmak için 19 Mayıs saat 11:00’de Güvenpark’tan Anıtkabir’e yapacağımız yürüyüşe davet ediyoruz. Ayrıca iktidar gençlerin eğlenmesini ne kadar istemese de CHP’li tüm belediyeler, düzenleneceği konser ve etkinliklerle gençlerin nefes almasını sağlayacak” dedi.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yarın Güvenpark'tan Anıtkabir'e yürüyeceklerini açıkladı. Killik, "Tüm genç arkadaşlarımızı, cesaret ve kararlılığımızı güçlendirmek, güzel günlere olan umudumuzu büyütmek ve en önemlisi ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e saygımızı sunmak için 19 Mayıs saat 11: 00'de Güvenpark'tan Anıtkabir'e yapacağımız yürüyüşe davet ediyoruz. Ayrıca iktidar gençlerin eğlenmesini ne kadar istemese de CHP'li tüm belediyeler, düzenleneceği konser ve etkinliklerle gençlerin nefes almasını sağlayacak" dedi.

Gençosman Killik, CHP Genel Merkezi'nde bugün düzenlediği basın toplantısında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yarın Güvenpark'tan Anıtkabir'e yürüyeceklerini duyurdu. Killik, şunları söyledi:

"Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik kriz ve hayat pahalılığı en çok da bizleri, yani gençleri etkiliyor. Emeğimizin karşılığını alamıyor; geçinmekte, barınmakta, beslenmekte güçlük çekiyoruz. Daha açık bir ifade ile Cumhuriyet'in geleceğinin emanet edildiği biz gençler, bugün geleceksizlikle karşı karşıyayız. Bizleri tüm bu zorlu koşullarla karşı karşıya bırakan AK Parti iktidarı, her geçen gün yeni baskı mekanizması üreterek özgürlük alanlarımıza müdahale etmekten geri durmuyor.

Son günlerde ülkemizin çeşitli şehirlerinde konserler ve festivallerin AK Partili belediyeler ve valilikler eliyle iptal edilmesi, gençlerin kültür sanat etkinliklerine katılmasına ve eğlenmesine iktidarın tahammül edemediğinin göstergesidir. İktidarın yarattığı tüm bu karanlık tablonun karşısında CHP var, CHP'nin gençlik örgütleri var. 19 Mayıs, biz gençler açısından cesareti, kararlılığı, daha eşit, daha adil ve demokratik bir toplumda yaşama arzusunu temsil etmektedir.

GÜVENPARK'TAN ANITKABİR'E YÜRÜNECEK

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının şafağında tüm genç arkadaşlarımızı, cesaret ve kararlılığımızı güçlendirmek, güzel günlere olan umudumuzu büyütmek ve en önemlisi ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e saygımızı sunmak için 19 Mayıs saat 11: 00'de Güvenpark'tan Anıtkabir'e yapacağımız yürüyüşe davet ediyoruz. Ayrıca iktidar gençlerin eğlenmesini ne kadar istemese de CHP'li tüm belediyeler, düzenleneceği konser ve etkinliklerle gençlerin nefes almasını sağlayacak. Ankara'da Edis ve Melek Mosso, İstanbul'da Murat Boz ve Red, İzmir'de Teoman, Mahmut Orhan; Adana'da Derya Ulu, Antalya'da Burcu Güneş ve diğer tüm şehirlerimizde birçok sanatçımız sahne alarak şehirlere ve gençlere müzikleriyle coşku katacaklar.

"CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN YANINDAYIZ"

CHP gençlik örgütleri, İstanbul İl Başkanı'mız Canan Kaftancıoğlu'nun yanında olduğumuzu duyurmak ister. Adalete ve hukuka tüm Türkiye'nin büyük ihtiyacı vardır. Uğradığımız haksızlıkların sonuna kadar karşısındayız. CHP gençlik örgütlerini de CHP örgütlerini de kimse sindiremeyecektir. Son olarak, tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, bir kere daha yarın yapacağımız büyük gençlik yürüyüşümüze tüm Ankaralıları ve yurttaşlarımızı davet ediyoruz."

CHP'li Gençler Yarın Anıtkabir'e Yürüyecek
CHP'li Gençler Yarın Anıtkabir'e Yürüyecek
CHP'li Gençler Yarın Anıtkabir'e Yürüyecek
CHP'li Gençler Yarın Anıtkabir'e Yürüyecek

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru GTB başkanları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı GTB başkanları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Anıtkabir, gençlik, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Gençler Yarın Anıtkabir'e Yürüyecek - Son Dakika


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