Son Dakika Haberleri: CHP'li Gençlerden Başkan Kılıç'a Destek

CHP'li Gençlerden Başkan Kılıç'a Destek

56 dakika önce

CHP İstanbul İl Gençlik ve Maltepe İlçe Gençlik Kolları üyeleri, yeniden aday olan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ı ziyaret etti.

CHP'li Gençlerden Başkan Kılıç'a Destek, System.String[]
CHP İstanbul İl Gençlik ve Maltepe İlçe Gençlik Kolları üyeleri, yeniden aday olan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ı ziyaret etti.

CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Burkay Düzce ve CHP Maltepe İlçe Gençlik Kolları Başkanı Gökhan Demir ile birlikte gençlik kolları üyeleri, CHP'nin Maltepe Belediye Başkan Adayı Ali Kılıç'ı ziyaret ederek desteklerini açıkladı. Ziyaretin ardından gençlik örgütüne seslenen CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Burkay Düzce, "Geçtiğimiz dönem başarılı çalışmalara imza atan Belediye Başkanımız Ali Kılıç ile birlikte 31 Mart günü güzel bir zafere ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu anlamda hem Maltepe'de hem de İstanbul örgütümüzdeki genç yoldaşlarımızla üzerimize düşen tüm sorumluluğu partililik bilinci ile yerine getireceğiz" dedi.

Gençlere verdikleri destek için teşekkür eden Ali Kılıç ise, "Bu mücadelede en çok da genç yoldaşlarıma güveniyorum. Geçtiğimiz dönem yüzde 50 ile dalgalandırdığımız partimizin bayrağını 31 Mart'ta siz değerli gençlerin de desteğiyle yüzde 60'ların üzerine taşıyacağız. Partimizle, örgütümüzle, genç ve kadın yoldaşlarımızla kenetlenecek zafere hep birlikte ulaşacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:47 Kaynak: İHA

Maltepe, Ali Kılıç, İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki'den Fikret Orman'a Ziyaret Kartal Yuvası"Nda Ateş Eden Kişi Gözaltına Alındı (2) (Aktüel)

İnce: CHP Genel Merkezi'nin Yaptığı Yanlışlar Ağrı Dağı'nı Aştı Hemşirelik Öğrencisi Şevval Yılmaz'ın Cansız Bedenine Ulaşıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 20:43:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP'li Gençlerden Başkan Kılıç'a Destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]