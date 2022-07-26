CHP'li Gençlerden Rap Müzikle Seçim Şarkısı: "Geliyor Gelmekte Olan Biz Ümitleniyoruz" - Son Dakika
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CHP'li Gençlerden Rap Müzikle Seçim Şarkısı: "Geliyor Gelmekte Olan Biz Ümitleniyoruz"

26.07.2022 17:13
CHP'li Gençlerden Rap Müzikle Seçim Şarkısı: "Geliyor Gelmekte Olan Biz Ümitleniyoruz"

CHP’de gençler ve sanatçılar bir araya gelerek Cumhurbaşkanlığı seçimleri için rap müzikle bir şarkı yayınladı. "Biz" isimli şarkının nakarat kısmında ‘Geliyor gelmekte olan biz ümitleniyoruz’ sözlerini kullanan gençler, ekonomik şartlar başta olmak üzere eğitim, barınma ve gelecek kaygısı gibi zorluklara dikkat çekti.

CHP'de gençler ve sanatçılar bir araya gelerek Cumhurbaşkanlığı seçimleri için rap müzikle bir şarkı yayınladı. "Biz" isimli şarkının nakarat kısmında 'Geliyor gelmekte olan biz ümitleniyoruz' sözlerini kullanan gençler, ekonomik şartlar başta olmak üzere eğitim, barınma ve gelecek kaygısı gibi zorluklara dikkat çekti.

CHP'li gençler "Biz" adını verdikleri bir şarkı yayımladı. Gençlerin sorunlarına dikkat çekilen şarkının söz ve müziğini Erdem Kaya ve Senkrozi yazdı. Şarkının yapımcılığını Emeç Aksoy Parlak üstlendi. Şarkının klibinin yönetmeliğini ve kurgusunu Ufuk Uslu yaparken, konsept danışmanı ise Sercan Polat oldu.

"GELİYOR GELMEKTE OLAN BİZ ÜMİTLENİYORUZ"

"Z" kuşağı olarak tabir edilen gençlerin "Biz" isimli şarkısının nakarat kısmı şöyle:

"Bize biz lazım bir oldukça güçleniyoruz

Gençliğimiz var tehditlerden korkmuyoruz

Metin olup bütün zorluklara direniyoruz

Geliyor gelmekte olan biz ümitleniyoruz" sözleri yer alıyor.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Gençlerden Rap Müzikle Seçim Şarkısı: 'Geliyor Gelmekte Olan Biz Ümitleniyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Gençlerden Rap Müzikle Seçim Şarkısı: "Geliyor Gelmekte Olan Biz Ümitleniyoruz" - Son Dakika
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