CHP'li gençlik kolları başkanı, Vefa Grubu görevlilerine saldırdı iddiası (2) - Son Dakika

CHP'li gençlik kolları başkanı, Vefa Grubu görevlilerine saldırdı iddiası (2)
AK PARTİ'Lİ ÇELİK'TEN AÇIKLAMA AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırı iddialarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
AK PARTİ'Lİ ÇELİK'TEN AÇIKLAMA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırı iddialarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Adana'da vatandaşlarımıza hizmet götüren Vefa Sosyal Destek Grubu'na yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Adanalılar böyle eşkıyalıklara izin vermez. Adanalılar eşsiz Adanalı vefası ile Vefa Sosyal Destek Grupları'na sahip çıkacaktır. Bu vefakarlığa saldıran eşkıyalar, Adanalıların gözünde asla Adanalı olamazlar. Bütün Adanalıları, milletimize canla başla hizmet götüren, ihtiyacı olan aileleri yalnız bırakmayan ve büyüklerimizin her an yanında olan Vefa Sosyal Destek Grupları'na sahip çıkmaya davet ediyorum."
ADANA,
Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 11:42 Kaynak: DHA
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