CHP'li Giresun Belediyesi Ozan Arif'in İsmini Giresun'da Yaşatacak
1 saat önce
Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu. 13 Şubat 2019 tarihinde yaşamını yitiren aslen Alucra doğumlu olan Ozan Arif olarak tanınan Arif Şirin'in isminin bir cadde veya sokağa verilmesi için belediye meclisinde önerge verdi.
Giresun
Belediye Başkanı Kerim Aksu. 13 Şubat 2019 tarihinde yaşamını yitiren aslen Alucra
doğumlu olan Ozan Arif
olarak tanınan Arif Şirin
'in isminin bir cadde veya sokağa verilmesi için belediye meclisinde önerge verdi.
Belediye Meclisinin dün yapılan oturumunda gündeme ilave yapılması için önerge veren Başkan Kerim Aksu, "Alucralı hemşerimiz, vatansever bir sanatçı olan Ozan Arif isminin Giresun'da bir cadde veya sokağa verilmesini teklif etti. Şehrimizin önemli bir değeri olan Ozan Arif'in isminin yaşatılmasını istiyorum onun için bu önergeyi sundum" dedi.
Belediye Meclisi Başkan Kerim Aksu tarafından verilen önergeyi oybirliği ile Cadde ve Sokak Komisyonuna havale etti.
Öğretmen, şair, şarkı sözü yazarı, bestekar, halk ozanı Ozan Arif, 13 Şubat tarihinde tedavi gördüğü 19 Mayıs
Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. - GİRESUN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:10 Kaynak: İHA
Konya'da Topluklu Ayakkabı Giyen Erkekler Kadınlarla Maç Yaptı
Mansur Yavaş'ın Ankara'daki Seçim Bürosuna Saldırı! 8 Kişilik Grup, Çalışanları Tehdit Etti
Sıla Gençoğlu ve Ahmet Kural'ın Avukatları Duruşmada Birbirine Girdi
Bankalar Promosyon Ödemeleri İçin Kesenin Ağzını Açtı