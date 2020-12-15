CHP'li Girgin, "esnafın derdine derman olacak bir paketin açıklanmadığını" iddia etti - Son Dakika

CHP'li Girgin, "esnafın derdine derman olacak bir paketin açıklanmadığını" iddia etti

15.12.2020 19:09
CHP'li Girgin,

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, esnafın derdine derman olacak bir paketin hala açıklanmadığını ileri sürerek, "Zaten iktidarın böyle bir paketi hazırlama anlayışı da yoktur.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, esnafın derdine derman olacak bir paketin hala açıklanmadığını ileri sürerek, "Zaten iktidarın böyle bir paketi hazırlama anlayışı da yoktur." dedi.

Girgin, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, esnafın sorunlarını aylardır anlattıklarını ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu durumu görmezden geldiğini iddia etti.

Esnaf mağduriyetinin görmezden gelinemeyecek boyuta ulaştıktan sonra destek paketinin açıklandığını dile getiren Girgin, "Açıklanan paket yeterli değil. Bu paketi hazırlayanlar dükkan kiralarının ne kadar olduğunu bilmiyor. Esnafın derdine derman olacak bir paket halen açıklanamamıştır. Zaten iktidarın böyle bir paketi hazırlama anlayışı da yoktur." diye konuştu.

Girgin, esnafa üç ay için 5 milyar lira ödeneceğini buna karşın 2021 yılında "faiz baronlarına" 179 milyar lira, kamu özel işbirliği kapsamındaki projelere ise 31 milyar lira ödeneceğini savundu.

Hükümetin halktan topladığı paraları "yandaşlara" dağıttığını iddia eden Girgin, "Yapılan destek bütün esnafı kapsamıyor. Yeme içme sektöründe faaliyet gösteren esnaf kaderine terkedildi. 6 milyona yakın sokak satıcısı açlığa mahkum edildi. Okullardaki 80 bin kantin kapalı. İşsiz kalan müzisyenler, geçimlerini sağlamak için enstrümanlarını satmak zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.

Girgin, gelecek günlerde daha önce ertelenen SGK ve diğer borçlara vergi borçlarının da ekleneceğini, esnafın bu yükün altından kalkmasının mümkün olmadığını belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Süleyman Girgin, Milletvekili, Muğla, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Girgin, 'esnafın derdine derman olacak bir paketin açıklanmadığını' iddia etti - Son Dakika


Son Dakika

Bu görüntüler maça damga vurdu! Yasak nedeniyle rakibinin isteğini yerine getiremedi Son Dakika: Yılbaşında 4 gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum 81 ile gönderilen genelge ile Erdoğan'ın esnaf için verdiği kira müjdesinin detayları belli oldu Türkiye'de mısır endüstrisinin gelişmesine önemli katkı sağlayan iş insanı Nuri Çomu vefat etti Türkiye ve Azerbaycan'dan enerji alanında dev işbirliği! Yeni doğal gaz boru hattı kuruluyor 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş
MEB'den okul öncesi eğitim kurumları için yüz yüze eğitim genelgesi MEB'den okul öncesi eğitim kurumları için yüz yüze eğitim genelgesi         
19:13
Söylemezsem Olmaz'da gergin anlar! Arto'nun sözleri Nihal Candan'ı çıldırttı Söylemezsem Olmaz'da gergin anlar! Arto'nun sözleri Nihal Candan'ı çıldırttı         
18:53
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kerim Çağlı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kerim Çağlı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
18:14
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo'ya telefonda Türkiye'nin yaptırım tepkisini iletti Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo'ya telefonda Türkiye'nin yaptırım tepkisini iletti         
17:35
BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı         
17:15
Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı         
16:29
Son Dakika! Meclis'teki 4 siyasi partiden ortak bildiri: ABD'nin yaptırım kararını reddediyoruz Son Dakika! Meclis'teki 4 siyasi partiden ortak bildiri: ABD'nin yaptırım kararını reddediyoruz         
16:09
Muhittin Böcek'ten tedavisi sırasında partisi CHP'de yaşananlara ilişkin zehir zemberek sözler Muhittin Böcek'ten tedavisi sırasında partisi CHP'de yaşananlara ilişkin zehir zemberek sözler         
15:23
Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı         
15:10
Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin         
13:27
'Van Gölü Canavarı' sandılar, domuz çıktı 'Van Gölü Canavarı' sandılar, domuz çıktı         
12:43
Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarını paylaştı Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, cüretkar bikinili pozlarını paylaştı         
11:25
Arçelik, Japon devi Hitachi'nin hisselerini almak için görüşüyor Arçelik, Japon devi Hitachi'nin hisselerini almak için görüşüyor         
10:45
Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş         
10:34
Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı         
10:14
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 19:24:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Girgin, "esnafın derdine derman olacak bir paketin açıklanmadığını" iddia etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei