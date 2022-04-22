CHP'li Gök'e Dert Yanan Bir Yurttaş: "Eşim Emekli, Çocuklarım Okumuş Evde Yatıyor, Benim Kazanım Boş" - Son Dakika

Ankara Mamak'ta pazar ziyareti yapan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'e hayat pahalılığından dert yanan bir kadın, "Eşim emekli, çocuklarım okumuş evde yatıyorlar, benim kazanım boş" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, 20 Nisan'da Mamak Mutlu Mahallesi'nde pazar esnafını ziyaret etti, alışverişe gelen yurttaşların sorunlarını dinledi.

Pazar alışverişi yapan bir kadın, CHP'li Gök'e elindeki poşeti göstererek "İşte aldığım, pazara geldim karnını doyur doyurabilirsen kardeşim" dedi. Gök'ün maaşının yetip yetmediğini sorduğu kadın, "İki buçuk lira (2 bin 500 TL) neye yarayacak; bin lira zaten kiraya gidiyor. Ne yetecek yani neyle geçineceğiz biz ölelim mi?" diye dert yandı. Gök, kadına pazarda ne kadar para harcadığını sordu. Kadın da "Harcayamıyorum ki, yok işte bak, para da yok. Harcamaya geldim ama yok; bir maydanoz ile soğan aldım" yanıtını verdi. Kadın, aldıkları ile hangi yemeği yapacağını soran Gök'e, "Yapamayacağım ki, işte açız açız, yapamıyoruz" dedi.

"BENİM KAZANIM BOŞ, YAZIK BANA"

Gök, pazara gelen bir başka kadına da neler aldığını sordu. "Kadın, "Ben ne aldım, daha boş dolanıyorum belki de boş gideceğim" dedi. Gök'ün nedenini sorması üzerine de kadın, "E yok, eşim emekli çocuklarım okumuş evde yatıyorlar, benim kazanım boş, yazık bana yani" diye dert yandı.

"YAZIKLAR OLSUN, BİTTİ TÜRKİYE"

Gök, kadına pazara ne kadar parayla geldiğini sorunca "25 lira" karşılığını aldı. Bu para ile ne alacağını soran Gök'e kadın, "Hiçbir şey, iki tane maydanoz alacağım boş gideceğim" dedi. Gök'ün daha önce konuştuğu kadın da "25 ile de ben geldim, valla boş gideceğim" sözleri ile sohbete dahil oldu. "Sen soğan almışsın ben onu da alamayacağım" diye karşılık veren kadın Gök'e, "Oğlum inşaat mühendisi, kızım yeminli mali müşavir. İş yok, yazıklar olsun bitti Türkiye" dedi.

"AÇLIKLA BAKILMIYOR"

Diğer kadın yeniden söz alarak, "Emekliyiz diye biz insan değil miyiz?" dedi. Gök, kadına "İyi bak kendine" deyine kadın, "Valla bakacağız da neyle bakacağız" karşılığını verdi.

"DAHA MEYVESİ, ETİ, KIYMASI YOK 300 LİRA GİTTİ YANİ"

CHP'li Gök'ün alışverişe gelen yaşlı bir adamla aralarında şu diyalog yaşandı:

"Yaşlı adam: Poşet başı 10 lira, 15'ten aşağı bir şey yok.

Gök: Ne kadar harcadın.

Yaşlı adam: 300 lira para harcadım.

Gök: 300 lira buraya harcadın, Ne yapacaksın? Başka şeyler de alacaksın.

Yalı adam: Para bitti daha meyve alamadım; elma, portakal alamadım.

Gök: Daha meyve yok burada, eti kıyması yok, başka bir şey yok 300 lira gitti yani.

Yaşlı adam: Daha patates alamadım.

Gök: Patates alamadın, soğan alamadın.

Yaşlı adam: Alamadım evet."

"200 LİRA HARCADIM BİR DE ÇÜRÜK DOMATES KOYDULAR"

Gök ile alışveriş yapan bir kadın arasında da şu konuşma geçti:

"Gök: Kaç parçaya bu kadar harcadın?

Kadın: En fazla 5-6 parça bir şey, 200'e yakın para gitti; 20 lira param kaldı, 180 lira param gitti. Bir de aldığım domatesi de çürük koydular.

Gök: O da cabası."

"SATAMIYORUZ DA ALAMIYORUZ DA"

Gök ve terlik satan esnaf arasındaki konuşma şöyle:

"Esnaf: Satamıyoruz da alamıyoruz da. Günlük akşam gidiyorum bir bilet, sabah geliyorum bir bilet, öyle ortama düştük.

Gök: Sattığının yerine yenisini koyamıyorsun yani?

Esnaf: Mümkünü yok abi, şu terliği 13 liraya alıyordum şimdi yerinde 30 lira diyor toptan fiyatına. Ben 25 liraya satıyorum elimdeki malı."

"ENFLSYON YÜZDE 90'I GEÇMİŞ"

Gök ve sebze satan esnaf arasındaki konuşma şöyle:

"Gök: Millet şikayetçi 50 liraya geliyorlar üç parça bir şey alıyorlar bitiyor.

Esnaf: 50 milyona (liraya) ne alacak ki; ot mu alsın, sebze mi alsın, meyve mi alsın, 20 milyon (lira) çilek, 10 milyon (lira) domates, 10 milyon (lira) salatalık. Domates geçen sene bu zamanlar bir buçuk milyon (lira), iki milyondu (lira) şu andan 10 milyon. Hala enflasyon yüzde 50 diyorlar, ne yüzde 50'si enflasyon yüzde 90'ı geçmiş."

"ZATEN BATTIK, BURADAN NE TOPLARSAK"

Gök ve kıyafet satan esnaf arasındaki konuşma şöyle:

"Gök: Neden 50 liraya satıyorsun?

Esnaf: Dükkanı zarar ettik kapattık.

Gök: E zarardasın satarken ne yapıyorsun? Bunları 50 liraya satıyorsun zaten 30 lira bir daha da zarar var.

Esnaf: Zaten battık yani bittik burada ne toplarsak. 3 bin adet elimde şu anda.

Gök: Onları satıp kurtulacaksın yani.

Esnaf: Kurtulmayacağım da zaten zararı çıkarıyor gibi. Giden gitmiş zaten peşin paraya veriyoruz işte böyle peşinde dolaşıyoruz 10 lira 15 lira ne çıkarsa."

"SABAHTAN BERİ 150 LİRA PARA ALAMADIM"

Gök ve bir diğer esnaf arasındaki konuşma da şöyle:

"Esnaf: Sabahtan beri 150 lira para almadım.

Gök: Saat 17.00 şu anda, sabahtan beri aldığın para bu kadar, niye?

Esnaf: Boğazına yetiremiyor ki benden gelsin alsın.

Gök: Geçen yıl nasıldı bu yıl nasıl?

Esnaf: Geçen yıl daha iyiydi, şimdi satış yok.

Gök: Vatandaş sebze alamadığı için gelip bunları da almıyor, ne yapıyorsun peki nasıl geçiniyorsun?

Esnaf: Valla Ahmet'in planı Mehmet'e Mehmet'in planı Hasan'a geçmez"