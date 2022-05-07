CHP'li Gök: "Ellerinde Olmayan Sebeplerle Mesleki Eğitim Çalışmalarına Katılamayan Öğretmenlerin Ek Ders Ücretlerinin Kesilmesi Kabul Edilemez" - Son Dakika
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CHP'li Gök: "Ellerinde Olmayan Sebeplerle Mesleki Eğitim Çalışmalarına Katılamayan Öğretmenlerin Ek Ders Ücretlerinin Kesilmesi Kabul Edilemez"

07.05.2022 11:51
CHP'li Gök: "Ellerinde Olmayan Sebeplerle Mesleki Eğitim Çalışmalarına Katılamayan Öğretmenlerin Ek Ders Ücretlerinin Kesilmesi Kabul Edilemez"

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, öğretmenlerin ara tatilde uzaktan mesleki eğitim çalışmalarına katılmadıkları gerekçesiyle ek ders ücretlerinin kesilmesini TBMM gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Gök, “Mesleki eğitim faaliyetlerine ellerinde olmayan sebepler ile katılamamış olan öğretmenlere yapılan bu uygulama kabul edilemez” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, öğretmenlerin ara tatilde uzaktan mesleki eğitim çalışmalarına katılmadıkları gerekçesiyle ek ders ücretlerinin kesilmesini TBMM gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Gök, "Mesleki eğitim faaliyetlerine ellerinde olmayan sebepler ile katılamamış olan öğretmenlere yapılan bu uygulama kabul edilemez" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, öğretmenlerin ek ders ücretlerinde kesinti yapılmasıyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. 1-5 Nisan arasına denk gelen ara tatil süresince öğretmenlerin mesleki eğitim çalışmalarının uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirildiğini belirten Gök, bazı öğretmenlerin eğitim çalışmalarına katılmalarına karşın 'tamamlanmadı' olarak rapor edildiği ya da kırsal kesimde ikamet eden öğretmenlerin internet erişiminde sorunlar yaşadığı için sağlıklı katılım sağlanamadığına dikkat çekti.

"VİCDANİ VE ETİK DEĞERLERE SIĞMAMAKTADIR"

Gök, mevzuatta konuya ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamasına rağmen eğitim faaliyetlerine katılmadıkları gerekçesiyle öğretmenlerin ek ders ücretlerinde kesintiye gidildiğine belirtti. Gök, "Hali hazırda zor koşullar altında hayatını idame ettirmeye çalışan öğretmenlerimizin verdikleri ek derslerin ücretlerinin mesleki eğitim faaliyetlerine katılmama gerekçesiyle kesilmesi vicdani ve etik değerlere sığmamaktadır. Mesleki eğitim faaliyetlerine ellerinde olmayan sebepler ile katılamamış olan öğretmenlere yapılan bu uygulama kabul edilemez. Ek ders sorumluluklarını yerine getirmiş her bir öğretmenimize hak ettikleri ücretlerin ivedilikle ödenmesi beklenmektedir" dedi.

"SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİREN ÖĞRETMENLERİMİZİN ÜCRETLERİ NE ZAMAN ÖDENECEK"

Gök, şu soruları yöneltti:

-Uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilen mesleki eğitim çalışmalarına katılmadıkları gerekçesiyle ek ders ücretlerinde kesinti yapılan öğretmenlerimizin sayısını illerimize ve ilçelerimize göre açıklar mısınız?

-Uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilen mesleki eğitim çalışmalarına katılmamaları sebebiyle öğretmenlerimize uygulanan ek ders ücreti kesintilerinin yasal dayanağını açıklar mısınız?

-Ek ders sorumluluklarını yerine getirmiş olan bütün öğretmenlerimize ek ders ücretlerinin ödeneceği tarihi açıklar mısınız?

-Çeşitli teknik aksaklıklar sebebiyle mesleki eğitimlere katılamamış olan öğretmenlerimizin eğitimleri tamamlayabilmesi için ek süre verilmesi düşünülmekte midir?

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Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Mahmut Özer, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel CHP'li Gök: 'Ellerinde Olmayan Sebeplerle Mesleki Eğitim Çalışmalarına Katılamayan Öğretmenlerin Ek Ders Ücretlerinin Kesilmesi Kabul Edilemez' - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Gök: "Ellerinde Olmayan Sebeplerle Mesleki Eğitim Çalışmalarına Katılamayan Öğretmenlerin Ek Ders Ücretlerinin Kesilmesi Kabul Edilemez" - Son Dakika
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