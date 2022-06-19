CHP'li Gök'ün Niğde Otoyolu Yap İşlet Devret Soruları Yanıtsız Kaldı

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara- Niğde Otoyolu'nun bağlantı noktaları ve garanti ücretlerini sorduğu önerge, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yanıtsız bırakıldı.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yönelttiği soru önergesinde Ankara-Niğde Otoyolu'nda işletmeci firmaya günlük kaç araç garantisi verildiğini ve Hazine tarafından ödenen fark ücretlerinin miktarını sordu. Bakanlıktan gelen yanıtta kaç araç için garanti verildiği ve fark ücretleri belirtilmezken, "Yap-İşlet-Devret (YİD) projelerinde tüm iş ve işlemler mevzuatına uygun olarak. Uygulama Sözleşmelerinde yer alan hükümler çerçevesinde yürütülmektedir" denildi.

Hazırladığı soru önergesinde Ankara-Niğde Otoyolu'nda dinlenme tesislerinin yetersiz olduğuna dikkat çeken Gök "Ankara - Niğde Otoyolu Haymana ve Gölbaşı İlçelerimizin dış mahallelerinin yakın çevresinden geçmesine karşın mahallelere ücretsiz bağlantı sağlayacak yolların inşa edilmemiş olması sebebiyle bölgede ikamet eden yurttaşlarımız günlük kullanımlarda otoyoldan faydalanamamaktadırlar" demişti.

Gök'ün önergesinde yer alan bilgiler şunlar:

"YÜKSEK FİYATLAR NEDENİYLE VATANDAŞLAR ESKİ YOLLARI TERCİH EDİYOR"

"Yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılan ve toplam 3.2 Milyar Avroya mal olan Ankara - Niğde Otoyolu 16 Aralık 2020 tarihinde tamamlanarak hizmete girmiştir. Otoyolun açılışının üzerinden 16 aydan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen toplam uzunluğu 351 Km olan güzergahta akaryakıt istasyonları haricinde yalnızca 1 adet tesis bulunmakta, yolu kullanan yurttaşlarımız temel ihtiyaçlarını giderebilmek için kilometrelerce mesafe kat etmek zorunda kalmaktadırlar. Ankara - Niğde arası otoyol kullanımı otomobiller için 138.5 TL, minibüs, otobüs ve kamyonetler için 156 TL olarak ücretlendirilmekte, yüksek bilet fiyatları sebebiyle yurttaşlarımız otoyolu kullanmak yerine eski yolları tercih etmektedir.

"GÖLBAŞI'NDA İKAMET EDENLER ÜCRETSİZ BAĞLANTI YOLLARININ İNŞA EDİLMEMESİ NEDENİYLE GÜNLÜK KULLANIMDA OTOYOLDAN FAYDALANILAMIYOR"

Ankara - Niğde Otoyolu Haymana ve Gölbaşı İlçelerimizin dış mahallelerinin yakın çevresinden geçmesine karşın mahallelere ücretsiz bağlantı sağlayacak yolların inşa edilmemiş olması sebebiyle bölgede ikamet eden yurttaşlarımız günlük kullanımlarda otoyoldan faydalanamamaktadırlar. Yurttaşlarımızın vergileriyle milyarlarca Avro harcanarak inşa edilen ve Akıllı Yol olarak tanımlanan Ankara - Niğde Otoyolu söz konusu eksiklikler ve yüksek fiyatlandırma sebebiyle kullanılmadığı için hayalet yol olarak anılmaya başlanmıştır. Otoyolun işlerlik kazanması için yurttaşlarımızın ihtiyaçlarına ve gelir düzeylerine uygun olarak gerekli düzenlemelerin ivedilikle yapılması beklenmektedir."

CHP'li Gök, Bakan Karaismailoğlu'na şu soruları yöneltmişti:

Ankara-Niğde Otoyolu başlangıç noktasının Gölbaşı İlçesinde olmasına rağmen neden bu yolun güzergah planlamasında Gölbaşı ve Haymana ilçelerimizin dış mahallelerinde ikamet eden yurttaşlarımızın da kullanabileceği ücretsiz bağlantı noktaları oluşturulmamıştır? Ankara Niğde Otoyolu (0-21 ), Ankara'nın ücretsiz Çevre Yolu işlevi de gören 0-20'nin İncek istikametinden Gölbaşı bağlantısına yakın noktasından güney yönüne hareketle başlamaktadır. Bu noktadan aracıyla otoyola girecek bir sürücümüzün, Mahmatlı Mahallesi sınırları içerisinden Ankara Konya devlet yoluna (0750) geçişlerini sağlayacak bağlantı yolu neden inşa edilmemiştir? Ankara Niğde Otoyolu'na, İncek-Gölbaşı noktasından otomobiliyle girecek bir vatandaşımız, Ankara Konya devlet yoluna (0750) girebilmek için otoyolu inşa eden ERG Şirketinin oluşturduğu Ahiboz Gişelerini mi kullanması gerekmektedir? Söz konusu 36,8 kilometrelik kısa mesafede otomobiller için 18 TL gibi yüksek bir ücretlendirme uygulanmasının sebeplerini açıklar mısınız? Bakanlığınızın " Türkiye'nin en akıllı yolu" olarak sunumunu yaptığı Ankara-Niğde Otoyolu'nun, güzergah üzerinde geçtiği şehirler tarafından çevre yolu olarak da kullanılmasını sağlayacak ücretsiz bağlantı noktaları neden oluşturulmamıştır? Söz konusu bağlantı noktalarının inşasına yönelik herhangi bir çalışma yürütülmekte midir? Ankara-Niğde Otoyolu için işletmeci firmaya günlük kaç araç için garanti verilmiştir? Otoyolun kullanıma açıldığı tarihten itibaren yolu kullanan araç sayısını ve bu araçların ödedikleri ücretleri aylık temelde açıklar mısınız? Otoyolun kullanıma açıldığı tarihten itibaren kaçak geçiş yapması sebebiyle ceza kesilen araç sayısını ve bu cezalar karşılığı yurttaşlarımızın yaptıkları ödemeleri aylık temelde açıklar mısınız? Ankara - Niğde Otoyolundan elde edilen gelirlerin işletmeci firmaya verilen garantilerin altında kalması nedeniyle 31 Mart 2022 tarihi itibariyle Hazine tarafından ödenen fark ücretlerinin miktarını açıklar mısınız? Toplam uzunluğu 351 kilometre olan Ankara - Niğde Otoyolunda seyahat eden yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını giderebilmeleri için açılacak tesislerin sayısını açılış tarihleri ile birlikte açıklar mısınız?

BAKANLIKTAN GELEN CEVAPTA YAP İŞLET DEVRET SORUSU YANITSIZ KALDI

Bakanlıktan ise sadece şu bilgiler verildi:

"Ankara-Niğde Otoyolu güzergahında yer alan yerleşim yerlerine otoyol tasarım kriterlerine uygun olarak toplam 15 adet kavşak ve bağlantı yolu ile giriş çıkış verilmiş olup, Otoyolun başlangıç noktası Ankara Çevre Yolu üzerinde yapılan KO Kavşağı'dır.

Gölbaşı ve Haymana ilçelerindeki vatandaşlarımızın kullanımına imkan verecek şekilde Hacılar Kavşağı, Gölbaşı Kavşağı ile Haymana Kavşakları mevcuttur. Vatandaşlarımız Ankara-Niğde Otoyolu'nun bu kesiminden ücretsiz olarak faydalanabilmektedir. Bunun yanı sıra, otoyol üzerinde yer alan Ahiboz Kavşağı ile Ankara-Konya Devlet yolu ve Mahmatlı Mahallesi'ne erişim sağlanmaktadır. Ayrıca Ankara-Niğde Otoyolu güzergahında 10 adet sabit akaryakıt istasyonu ve 12 adet dinlenme alanı hizmet vermektedir. Diğer taraftan; YİD projelerinde tüm iş ve işlemler mevzuatına uygun olarak. Uygulama Sözleşmelerinde yer alan hükümler çerçevesinde yürütülmektedir."