CHP'li Gökçe'den Esnaf Ziyaretleri
15 dakika önce
Seçim gezileri kapsamında esnaf ziyaretinde bulunan CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe, şehri ortak akılla yöneteceklerini vurguladı.
Seçim gezileri kapsamında esnaf ziyaretinde bulunan CHP Malatya
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe
, şehri ortak akılla yöneteceklerini vurguladı.
31 Mart 2019 yerel seçimler öncesi ziyaretlerini sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Söner Gökçe kentteki esnafları ziyaret ederek sonlarını dinliyor ve projelerine ilişkin bilgiler veriyor. Yerel seçimlerin çok önemli olduğunu vurgulayan Gökçe, halkın da desteği ile seçilmeleri durumunda şehri ortak akılla yöneteceklerini söyledi.
Ziyaretler sırasında vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Gökçe, seçime katılım oranının da yüksek olması gerektiğini dile getirerek, herkesin sandığa giderek tercihlerini yapması gerektiğini ifade etti. - MALATYA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 08:23 Kaynak: İHA
Sosyal Medyadaki İstanbul Anketinde Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'a Fark Attı
Muğlalı Balıkçılar Vampir Pire Olarak Bilinen İsopodlardan Dertli
Babacan ve Davutoğlu, Yeni Parti İçin İlk Tohumu Kaz Dağları'nda Attı