CHP'li Gökçe Gökçen'den üniversitelerin sınav sistemlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP'li Gökçe Gökçen'den üniversitelerin sınav sistemlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Gökçe Gökçen'den üniversitelerin sınav sistemlerine ilişkin açıklama Açıklaması

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Üniversiteler uygulayacakları sınav sistemi konusunda birbirinden farklı kararlar alıyor.

CHP'li Gökçe Gökçen'den üniversitelerin sınav sistemlerine ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Üniversiteler uygulayacakları sınav sistemi konusunda birbirinden farklı kararlar alıyor. Kararlar, üniversitenin bütün bileşenleriyle birlikte alınmalı." ifadesini kullandı.

Gökçen, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki tedbirler nedeniyle uzaktan eğitime başlayan üniversitelerin sınavlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Üniversitelerin uygulayacakları sınav sistemi konusunda birbirinden farklı kararlar aldığına dikkati çeken Gökçen, özellikle internete ve bilgisayara erişimi kısıtlı olan ve salgın döneminde ders çalışabilecekleri kaynaklara ulaşamayan öğrencilerin zorluklar yaşadığını belirtti.

Öğrencilerin durumunun dikkate alınmaması halinde var olan maddi sorunların çok daha büyük eşitsizliklere neden olacağını savunan Gökçen, şunları kaydetti:

"Üniversitelerde kararlar, üniversitenin bütün bileşenleriyle birlikte alınmalı. Öğrencilerin eğitim hakkının sağlandığı, bu hakkın kullanımının önündeki engellerin kaldırıldığı bir anlayışa ihtiyacımız var. Öğrenciler, önceden açıklanmayan sınav sistemlerine tabi olacaklarını son anda öğreniyorken, kitaba, internete erişemeyen gençlerin durumu üniversite yönetimlerince bilinmiyor bile."

Cumhuriyet Halk Partisi, Gökçe Gökçen, Gökçen, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 05:42 Kaynak: AA


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