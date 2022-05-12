CHP'li Gökçe Gökçen'den Yasaklara Tepki: "Biz Gençler, İstediğimiz Gibi Yaşayacağız" - Son Dakika
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CHP'li Gökçe Gökçen'den Yasaklara Tepki: "Biz Gençler, İstediğimiz Gibi Yaşayacağız"

12.05.2022 15:29
CHP'li Gökçe Gökçen'den Yasaklara Tepki: "Biz Gençler, İstediğimiz Gibi Yaşayacağız"

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, “Müzik yasağı, alkol yasağı, dekolte yasağı, festival yasağı Erdoğan ve çevresinin mutlu insana nefretinin son göstergeleridir. Biz gençler, istediğimiz gibi yaşayacağız. Biz kadınlar, istediğimiz gibi giyineceğiz. Biz bu ülkenin insanları, gülmeyi unutmuş hüzünlü insanları, hep birlikte gülüp eğleneceğiz” dedi.

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Müzik yasağı, alkol yasağı, dekolte yasağı, festival yasağı Erdoğan ve çevresinin mutlu insana nefretinin son göstergeleridir. Biz gençler, istediğimiz gibi yaşayacağız. Biz kadınlar, istediğimiz gibi giyineceğiz. Biz bu ülkenin insanları, gülmeyi unutmuş hüzünlü insanları, hep birlikte gülüp eğleneceğiz" dedi.

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçen, müzik yasağının sürmesi, festivallerin yapılmasının yasaklanması ve dekolte tartışmalarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Gökçen, şu görüşleri dile getirdi:

"İKTİDAR PANDEMİYLE HİÇBİR İLGİSİ OLMADIĞI APAÇIK BİR MÜZİK YASAĞINDA DALGA GEÇER GİBİ SAAT DEĞİŞİKLİĞİ YAPIYOR"

"20 yıldır tepemize çöken karanlık, kendinden farklı yaşam tarzlarına baskısını artarak sürdürüyor. İnsan haklarına düşman, özgürlüklere düşman, birazcık eğlenceye, mutluluğa düşman bir iktidarın son dönemlerini yaşıyoruz. Fakat son döneminde şımardıkça şımaran, kibrine kibir katan da bu iktidar.

Öyle ki en ufak bir pandemi tedbiri kalmamışken, zaten pandemiyle hiçbir ilgisi olmadığı apaçık bir müzik yasağında dalga geçer gibi saat değişikliği yapıyor. Öyle ki bir gençlik festivali yapabilmenin bu ekonomik kriz ve Türk lirasının durumunda ne kadar zor olduğunu bile bile keyfi olarak festival iptal ediyor. Öyle ki ortakları bir kadının dekoltesini 6 ay sonra utanmadan gündeme getiriyor. Öyle ki bir içkili paylaşımdan dolayı linç ediyor, tehdit ediyor, işten atıyor, yetmiyor, üstüne hapse de atmak istiyor.

"YAŞAM TARZLARINI HEDEF ALMAK AHLAKSIZLIKTIR"

Bizden de 'ama o da niye öyle yapmış' sözleriyle yumuşatma bekliyor. Amasız, fakatsız söylüyoruz. Yaşam tarzlarını hedef almak ahlaksızlıktır. Yetkiyi kötüye kullanmaktır. Müzik yasağı, alkol yasağı, dekolte yasağı, festival yasağı Erdoğan ve çevresinin mutlu insana nefretinin son göstergeleridir. Biz gençler, istediğimiz gibi yaşayacağız. Biz kadınlar, istediğimiz gibi giyineceğiz. Biz bu ülkenin insanları, gülmeyi unutmuş hüzünlü insanları, hep birlikte gülüp eğleneceğiz. Çünkü çok basit: İnsan gibi yaşamayı hak ediyoruz. Hak ettiğimiz hayatı biz birlikte kuracağız."

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Cumhuriyet Halk Partisi, Gökçe Gökçen, Gökçen, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: CHP'li Gökçe Gökçen'den Yasaklara Tepki: "Biz Gençler, İstediğimiz Gibi Yaşayacağız" - Son Dakika
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