CHP'li Gökçe Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe seçim çalışmalarını sürdürüyor.



Gökçe, bu kapsamda kent merkezinde otobüs turu atarak Malatyalıları selamladı.



Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Gökçe, daha sonra Fahri Kayahan, Paşaköşkü, Kanalboyu, Kışla, Emeksiz, Sıtmapınarı, Sivas Caddesi, ve İnönü Caddesinde vatandaş ve esnaflar ziyaret ederek seçimlerde destek istedi. - MALATYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Nusret Gökçe, Tuvaletini Yapan İnekten Süt Sağıp İçti!

Ülkü Ocakları Başkanı, Metin Uca'yı Tehdit Etti: Diz Çökmek Nedir Anlatacağım!

Bakan Albayrak: Tanzim Satışın Fikir Babası Cumhurbaşkanımızdır

Finike Portakalı Dalında Alıcı Buluyor