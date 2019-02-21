Son Dakika Haberleri: CHP'li Gökçe Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

CHP'li Gökçe Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

5 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe seçim çalışmalarını sürdürüyor.

CHP'li Gökçe Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Gökçe, bu kapsamda kent merkezinde otobüs turu atarak Malatyalıları selamladı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Gökçe, daha sonra Fahri Kayahan, Paşaköşkü, Kanalboyu, Kışla, Emeksiz, Sıtmapınarı, Sivas Caddesi, ve İnönü Caddesinde vatandaş ve esnaflar ziyaret ederek seçimlerde destek istedi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:08 Kaynak: İHA

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