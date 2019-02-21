CHP'li Gökçe Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor
5 dakika önce
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe seçim çalışmalarını sürdürüyor.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe seçim çalışmalarını sürdürüyor.
Gökçe, bu kapsamda kent merkezinde otobüs turu atarak Malatyalıları selamladı.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Gökçe, daha sonra Fahri Kayahan, Paşaköşkü, Kanalboyu, Kışla, Emeksiz, Sıtmapınarı, Sivas Caddesi, ve İnönü Caddesinde vatandaş ve esnaflar ziyaret ederek seçimlerde destek istedi. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:08 Kaynak: İHA
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