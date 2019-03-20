Son Dakika Haberleri: CHP'li Gökçe Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

CHP'li Gökçe Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

49 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe seçim çalışmalarına devam ediyor.

CHP'li Gökçe Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe seçim çalışmalarına devam ediyor.

Zaviye Mahallesindeki pazarcı esnafını ziyaret eden ve yoğun ilgi gören Gökçe, "Pazarcı esnaflarımızın sorunlarını ve sıkıntılarını dinleyerek istişarelerde bulunuyoruz. Seçimler önemli vatandaş olarak sandık başına gidin ve tercihinizi yapın, oy verirken elinizi vicdanınıza koyun projelere oy verin. Göreve geldiğimiz andan itibaren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığın seçilirsek hizmet gitmeyen mahalle kalmayacak her kesimi kucaklayacağız. Bu şehri ortak akılla yöneteceğiz" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:53 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Malatya, Cumhuriyet Halk Partisi, Gökçe, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP İstanbul Adayı İmamoğlu, HDP ile İttifak İddialarına Son Noktayı Koydu AK Parti Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, Evinin Önünde Silahlı Saldırıya Uğradı CHP'de Hesaplaşma Sürüyor! Muharrem İnce Hazırlık Yapıyor Sosyete Kasap Nusret'ten Dev Yatırım! Park Hyatt Oteli 50 Milyon Euroya Devraldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 18:42:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP'li Gökçe Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]