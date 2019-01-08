CHP'li Gökçe, Ziyaretlerini Sürdürüyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP ) Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Soner Gökçe, yerel seçimler öncesi sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP ) Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Soner Gökçe, yerel seçimler öncesi sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini ziyaret ederek istişarelerde bulundu.



Gökçe ve beraberindeki heyet ilk olarak Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Malatya Şube Başkanı Aliseydi Millioğulları ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Projeleri hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Soner Gökçe, "Çok önemli bir seçime giriyoruz, yerel seçimler yaklaştı Malatya'mız bizim için çok kıymetli. Malatya'mız mutsuz ve kutuplaşmış halde. Toplumun değerleriyle alay eder haldeler, insanlarımız ekonomik olarak büyük sıkıntılar yaşıyor, işsizlik çok ciddi şekilde artmış ve hak hukuk ihlalleri inanılmaz durumda. Biz talibi olduğumuz görevin zorluğunun bilincindeyiz. Tüm Malatya'ya hizmet etmek adına bu yol çıktık. Bu anlamda bizler toplumun tüm değerlerine saygılı olan, kavgadan uzak seviyesizlikten uzak tek gayemiz, tek amacımız olan insanlarımıza hizmet etmek arzusuyla yola çıktık. Bizler ekibimizle beraber çok uzun süredir Malatya'mızda bölgemizde ihtiyaç duyulan her noktada insanımızın mutlu, huzurlu şekilde yaşaması için eksik olan ne var, ne yok? Bunlarla ilgili tespitlerimizi yaparak projelerimizi hazırladık" şeklinde konuştu.



"Sorunları ve çözümünü biliyoruz "



Malatya'nın sorunlarını şehir planlamacısı ve mimarlar ile birlikte tespit ettiklerini dile getiren Gökçe, "Sorunları ve çözümünü biliyoruz. Malatya'mızda Beydağı gibi bir turizm merkezi var Beydağı'na bakan vatandaşlarımız sadece bu taraftan dağı görüyor, halbuki o tepenin arkasında, özellikle Çamurlu köyü tarafındaki su kaynakları ve yayla denilen düzlük alanlar mevcut. Müthiş bir yayla turizminin gelişeceği bir alan bir nokta olacak. Karakaya gibi bir baraj gölümüz var, buranın ıslah çalışması yapılmadığı için o bölgeyi turizme kazandıramamış durumdayız. Biz projelerimizi hazırlıyoruz. Bugüne kadar yapılanlar var ise bunun için teşekkür ederiz " diye konuştu.



Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Malatya Şube Başkanı Aliseydi Millioğulları ise ziyaretten dolayı teşekkür ederek, "31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde başarılar diliyorum. Biz CHP'in yanında olacağız, bizler doğru olanların yanında olacağız, yanlış olan şeyleri de eleştireceğiz" şeklinde konuştu.



Bu arada, Avukat Soner Gökçe, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in de Malatya'daki seçim çalışmalarına destek vermek amacıyla 26 Ocak günü Malatya'ya geleceğini ifade etti. - MALATYA

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Hakkında Yakalama Kararı Çıkarılan CHP'li Eren Erdem'in Avukatından İlk Açıklama: Normal Değil

CHP Fethiye Belediye Başkan Aday Adayı, Törenle AK Parti'ye Katılacağını Duyurdu

Sokaktan Topladığı Koli Bağlarından Pazar Çantası Yapıyor

CHP'li Meclis Üyesi Adayı, AK Partilileri Övünce Kürsüden İndirildi