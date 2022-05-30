CHP'li Gökçel'den Bakan Kurum'a Tepki: "Hazine Arazilerini Birilerine Peşkeş Çekecekler" - Son Dakika
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CHP'li Gökçel'den Bakan Kurum'a Tepki: "Hazine Arazilerini Birilerine Peşkeş Çekecekler"

30.05.2022 14:54

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıkladığı ‘evini yapmak isteyen vatandaşlara arazi satışı’ uygulamasıyla AKP’nin amacının konut fiyatlarını düşürmek değil hazine arazilerini peşkeş çekmek olduğunu söyledi. Gökçel, “Burada yine AKP'nin rant hırsı var. Hazine arazilerinin birilerine peşkeş çekecekler. Rantiyecilere kazanım sağlayacaklar" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı 'evini yapmak isteyen vatandaşlara arazi satışı' uygulamasıyla AKP'nin amacının konut fiyatlarını düşürmek değil hazine arazilerini peşkeş çekmek olduğunu söyledi. Gökçel, "Burada yine AKP'nin rant hırsı var. Hazine arazilerinin birilerine peşkeş çekecekler. Rantiyecilere kazanım sağlayacaklar" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un "vatandaşın kendi evini yapabilmesi için büyükşehirlerde altyapılı hazine arazilerinin uygun ödeme koşullarında satışa çıkarılacağı" yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Gökçel, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, son bir yılda inşaat maliyetleri yüzde 102 arttığına dikkat çekti. Barınma hakkının temel bir insan hakkı olduğunu vurgulayan CHP'li Gökçel, "En temel insan hakkı konut ve barınma hakkı. AKP'nin plansız ve programsızlığı yüzünden vatandaşlarımız endişe içinde yaşıyor" dedi.

Artan kira fiyatlarına da dikkat çeken Gökçel, "Vatandaşın gücü kira ödemeye yetmiyor. Ama AKP çareyi hazine arazilerinin satışında buluyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı vatandaş hazine arazisi üzerine kendi konutunu yapacak diye açıklama yapıyor. Vatandaşlarımızın kira ödeyecek durumu yok siz diyorsunuz ki hazine arazisini satalım size siz de buraya konut yapın. Burada sadece AKP'nin rant hırsı var, hazine arazilerinin birilerine peşkeş çekecekler, rantiyecilere kazanım sağlayacaklar" dedi.

Gökçel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'a "Derhal sosyal konut yapın. Vatandaş konut alabilsin ya da kirada uygun şekilde barınma imkanı bulabilsin. Hazine arazilerini satmaktan, peşkeş çekmekten vazgeçin" çağrısında bulundu.

CHP'li Gökçel'den Bakan Kurum'a Tepki: Hazine Arazilerini Birilerine Peşkeş Çekecekler
CHP'li Gökçel'den Bakan Kurum'a Tepki: Hazine Arazilerini Birilerine Peşkeş Çekecekler

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, İklim Değişikliği, AK Parti, konut, Güncel, Son Dakika

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