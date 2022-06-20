CHP'li Gökçel'den, Sanayi Bakan Yardımcısı Büyükdede'ye Tepki: "Kahvaltısında Demir, Yemeğinde Otomobil Lastiği mi Yiyor?" - Son Dakika
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CHP'li Gökçel'den, Sanayi Bakan Yardımcısı Büyükdede'ye Tepki: "Kahvaltısında Demir, Yemeğinde Otomobil Lastiği mi Yiyor?"

20.06.2022 12:52

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin, 110 bin hektar organize sanayi bölgesi olduğunu belirterek, “Türkiye gayri safi milli hasılası 8 bin 500 dolar olan fakir bir ülke. ‘Tarım tarım’ diye bağırıyoruz da bize getirdiği para 50 milyar dolar” sözlerine tepki gösterdi. Gökçel, “Kendisine soruyorum sabah kahvaltısında demir mi yiyor, akşam yemeğinde otomobil lastiği mi yiyor. Hangisiyle karnını doyuruyor? Siz sanayi sektöründe çalışacak insanların karnını doyuramazsanız sanayi ne işe yarar?” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'nin, 110 bin hektar organize sanayi bölgesi olduğunu belirterek, "Türkiye gayri safi milli hasılası 8 bin 500 dolar olan fakir bir ülke. 'Tarım tarım' diye bağırıyoruz da bize getirdiği para 50 milyar dolar" sözlerine tepki gösterdi. Gökçel, "Kendisine soruyorum sabah kahvaltısında demir mi yiyor, akşam yemeğinde otomobil lastiği mi yiyor. Hangisiyle karnını doyuruyor? Siz sanayi sektöründe çalışacak insanların karnını doyuramazsanız sanayi ne işe yarar?" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'nin, Endüstri Bölgeleri Yasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'ndaki görüşmelerinde yaptığı açıklamada, 780 bin kilometrekare alan olduğunu, buna karşın topu topu 110 bin hektar organize sanayi bölgesi bulunduğunu söyleyerek, "Atla deve bir şey değil işte" dedi. Büyükdede, "Türkiye gayri safi milli hasılası 8 bin 500 dolar olan fakir bir ülke. 'Tarım tarım' diye bağırıyoruz da bize getirdiği para 50 milyar dolar" açıklamasını yaptı. CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Büyükdede'nin sözlerine tepki gösterdi.

"SANAYİ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞACAK İNSANLARIN KARNINI DOYURMAZSANIZ, SANAYİ NE İŞE YARAR"

Gökçel, şunları söyledi:

"Tarım çok önemli diyoruz. Evet önemli. Hem üreteni toprağından koparmamak için hem de insanlarımızın gıdaya olan ihtiyacını en ufak bir riske sokmamak için önemli. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, 'tarım, tarım, tarım' diyorsunuz' diye açıklama yapıyor. Kendisine soruyorum sabah kahvaltısında demir mi yiyor, akşam yemeğinde otomobilinin lastiği mi yiyor? Hangisiyle karnını doyuruyor. Bu zihniyeti şiddetle kınıyorum.

Türk tarımının çöküşünün de gıda ürünlerinin pahalanıp insanlarımızın gıdaya ulaşamamasının nedeni de Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'nin açıklamasıyla bir kez daha ortaya çıktı. Biz diyoruz ki, Tarım stratejik bir sektör. Tarımsal üretimimizin artırılmalı, tarım alanlarımız korunmalı ki 84 milyon vatandaşımızın gıdayla ilgili sıkıntısı olmasın. Endüstri çok önemli, sanayi üretimi çok önemli. Ama siz sanayi sektöründe çalışacak insanları; ve o firmaların yetkililerini, sorumlularını, sahiplerini doyuramazsanız sanayi ne işe yarar.

Buradan bir kez daha Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısına sesleniyorum; biz şu patlıcanın kilosunu kış aylarında 35, 40 liraya satın almak zorunda kaldık. İnsanlarımız patlıcana ulaşamadı. Şimdi patlıcanı, biberi, domatesi, nohudu, fasulyeyi, buğdayı üretecek bu araziler mi önemli, şu şekilde tarım arazilerini betona kurban etmek, endüstriye, sanayiye vermek mi önemli?

Biz ısrarla söylüyoruz; evet ekonomimiz güçlenmesi için ülkemizde sanayi yatırımı da uygun olduğu yerlerde yapılmalı. Endüstriyel üretim de arttırılmalı. En önemlisi insanlarımızı aç bırakmamamız için başkasına muhtaç etmememiz için bu araziler tarım toprakları çok önemli. Bu zihniyeti şiddetle kınıyorum."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Gökçel'den, Sanayi Bakan Yardımcısı Büyükdede'ye Tepki: 'Kahvaltısında Demir, Yemeğinde Otomobil Lastiği mi Yiyor?' - Son Dakika

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