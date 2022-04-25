CHP'li Gökçen: "Bugün Hukukun Dikkate Alınmasını ve Yıllara Yayılan Bu Utancın Bir An Önce Sonuçlanmasını Umuyoruz" - Son Dakika
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CHP'li Gökçen: "Bugün Hukukun Dikkate Alınmasını ve Yıllara Yayılan Bu Utancın Bir An Önce Sonuçlanmasını Umuyoruz"

25.04.2022 15:15
CHP'li Gökçen: "Bugün Hukukun Dikkate Alınmasını ve Yıllara Yayılan Bu Utancın Bir An Önce Sonuçlanmasını Umuyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Gezi davasının karar duruşması ile ilgili “Hukuku eğip büken, olmayan fiilleri delil diye önümüze koyan, insanları bu şekilde ömürlerinin sonuna kadar hapsetmek isteyen bir karanlıkla karşı karşıyayız. Bugün hukukun bir nebze olsun dikkate alınmasını ve yıllara yayılan bu utancın bir an önce sonuçlanmasını umuyoruz” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Gezi davasının karar duruşması ile ilgili "Hukuku eğip büken, olmayan fiilleri delil diye önümüze koyan, insanları bu şekilde ömürlerinin sonuna kadar hapsetmek isteyen bir karanlıkla karşı karşıyayız. Bugün hukukun bir nebze olsun dikkate alınmasını ve yıllara yayılan bu utancın bir an önce sonuçlanmasını umuyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Gezi davasının karar duruşması sürerken yazılı bir açıklama yaptı. Gökçen, gençlerin öncülüğünde ağacına, özgürlüğüne ve geleceğine sahip çıkan milyonlarla dün olduğu gibi bugün de gurur duyduklarını ifade etti.

Gezi Parkı protestolarında nefes alabildiği son alanı korumak için parka giden gençler olduklarını belirten Gökçen, "Yıllar içinde kaybettiğimiz gencecik insanların anısına yapılan saygısızlıkların, katillerin korunduğunu, Gezi'de Erdoğan'ın ezberini bozanların yargılandığını gördük" değerlendirmesini yaptı.

"BUGÜN HUKUKUN DİKKATE ALINMASINI VE YILLARA YAYILAN BU UTANCIN BİR AN ÖNCE SONUÇLANMASINI UMUYORUZ"

Gökçen, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hukuku eğip büken, olmayan fiilleri delil diye önümüze koyan, insanları bu şekilde ömürlerinin sonuna kadar hapsetmek isteyen bir karanlıkla karşı karşıyayız. Bu karanlığa karşı bizi birbirimizle yakınlaştıran, farklılıklarımızı kaybetmeden bir araya getiren, korkuyu irademizle bir kenara atmayı öğreten Gezi'de geçirdiğimiz günleri hiç unutmayacağız. Gezi onurumuzdur ve Gezi'yi savunmaya devam edeceğiz. Bugün Gezi'yi savunmak için Çağlayan Adliyesi'ndeyiz. Bugün hukukun bir nebze olsun dikkate alınmasını ve yıllara yayılan bu utancın bir an önce sonuçlanmasını umuyoruz."

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Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: CHP'li Gökçen: "Bugün Hukukun Dikkate Alınmasını ve Yıllara Yayılan Bu Utancın Bir An Önce Sonuçlanmasını Umuyoruz" - Son Dakika
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