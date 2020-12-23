CHP'li Gökçen'den "cezaevinde çıplak arama" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Gökçen'den "cezaevinde çıplak arama" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

23.12.2020 13:35
CHP'li Gökçen'den

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, cezaevinde çıplak arama iddialarına ilişkin, "Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, son derece ciddi ihlal iddialarının üstünde durmalı, üstüne düşen görevi yapmalı." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, cezaevinde çıplak arama iddialarına ilişkin, " Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, son derece ciddi ihlal iddialarının üstünde durmalı, üstüne düşen görevi yapmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Gökçen, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'li yetkililerin "çıplak arama yok" açıklamaları yaptığını, kanunlar ve yönetmeliklerin ise tersini söylediğini savundu. Gökçen, "Çıplak arama mevzuatta ve uygulamada var." ifadesini kullandı.

Anayasa Mahkemesinin 2019'da çıplak aramanın Anayasa'ya aykırı bir şekilde yapıldığına oy birliğiyle hükmettiğini belirten Gökçen, "Anayasa Mahkemesi kararında, yalnızca başvuruda yer alan çıplak arama uygulamasının Anayasa'ya aykırı olduğunu söylemekle yetinmedi, kamu makamlarının da buna dair tatmin edici bir açıklama getirmediğini de ifade etti." görüşünü savundu.

Gökçen, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün, iki gün önce basın açıklaması yaptığını ve 2015 yılından bir Anayasa Mahkemesi kararını dayanak gösterdiğini belirtti.

Genel Başkan Yardımcısı Gökçen, şunları kaydetti:

"Oysa o Anayasa Mahkemesi kararını okursanız göreceksiniz, mahkeme bu kararda kişinin işkence ve kötü muamele iddialarının etkili bir şekilde soruşturulmadığını söylüyor. Karar, ihlal kararı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Anayasa Mahkemesinin usulden reddettiği örnekleri kendini aklama gerekçesi olarak kullanmak yerine son derece ciddi ihlal iddialarının üstünde durmalı, üstüne düşen görevi yapmalı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, mahkeme kararını çarpıtarak kamuoyunu yanıltıyor, açıkça yalan söylüyor."

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet Halk Partisi, Gökçen, Ceza, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Gökçen'den 'cezaevinde çıplak arama' iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına bir tepki daha: Onlarca insanın kanı elinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun vergi önerisine sert çıktı: Bu ne sapkınlıktır ya! Egzoz muayene denetiminde yeni dönem: EGEDES 81 ilde devreye giriyor Liverpool, Renato Sanchez için Lille'e 20 milyon euro teklif edecek Önceki yıllarda metrelerce karın yağdığı kentimizde ürküten manzara! İntihar girişiminde saçını tarayıp, poz veren gencin aile dramı ortaya çıktı Gıda sıkıntısından korkan Fransa, İngiltere'ye kapılarını açma kararı aldı Sahabiye Mahallesi'nde son 2,5 ayda 50 kişi koronadan öldü! Muhtar duruma isyan etti: Duyarsız davranıyorlar
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Gönlünüzden geçen asgari ücret nedir?" sorusuna yanıt: Belli bir yere gelsin, cevap vereceğiz         
13:25
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İşte 2021 burs ve kredi ücretleri Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İşte 2021 burs ve kredi ücretleri         
12:52
Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladı Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Şahin'in kendi aşısını yaptırması yasak! Türk mucit nedenini açıkladı         
12:06
Üniversite kampüsünde bulunan cesedin 28 gündür kayıp kişiye ait olduğu ortaya çıktı Üniversite kampüsünde bulunan cesedin 28 gündür kayıp kişiye ait olduğu ortaya çıktı         
11:50
Eski eşini ormanda boğazını kesip öldürmüştü: Bana öyle bir söz söyledi ki cinnet getirdim Eski eşini ormanda boğazını kesip öldürmüştü: Bana öyle bir söz söyledi ki cinnet getirdim         
11:39
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun TikTok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun TikTok fenomenini tehdit etti: Seni de öldüreceğim         
11:05
Cem Yılmaz, davalık olduğu Orhan Kural'ın ölümünün ardından taziye mesajı yayınladı Cem Yılmaz, davalık olduğu Orhan Kural'ın ölümünün ardından taziye mesajı yayınladı         
10:57
Prof. Dr. Orhan Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cengiz Kuzu'yu hiçbir zaman affetmedim Prof. Dr. Orhan Kural'ın vasiyeti ortaya çıktı: Cengiz Kuzu'yu hiçbir zaman affetmedim         
10:45
Kocaelili müzik grupları, Fahrettin Koca'nın sözlerini derleyerek korona bestesi yaptılar Kocaelili müzik grupları, Fahrettin Koca'nın sözlerini derleyerek korona bestesi yaptılar         
10:18
Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi Canlı yayında 'KADES' ihbarı; alarma geçen ekipler 3 dakikada stüdyoya geldi         
10:03
Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına ilk tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararına ilk tepki: Bu terör yanlısı karar bizi bağlamaz         
09:29
Şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi apartman görevlisi tarafından soyuldu Şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın evi apartman görevlisi tarafından soyuldu         
09:03
Acun'un takımı Fortuna Sittard, son 4 maçta 10 puan topladı Acun'un takımı Fortuna Sittard, son 4 maçta 10 puan topladı         
09:01
Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi Müge Anlı'da inanılmaz olay! Karısını 'baldızım' diye başka adamla evlendirdi         
18:21
Çin'de talim yapan askeri polis adayı el bombasını elinden düşürdü! Ölümden döndüler Çin'de talim yapan askeri polis adayı el bombasını elinden düşürdü! Ölümden döndüler         
17:28
15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı 15 yaşındaki kız, kendi doğum günü partisinde 10 erkek tarafından cinsel istismara uğradı         
16:44
Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü Aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan eski formuna geri döndü         
15:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2020 13:45:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Gökçen'den "cezaevinde çıplak arama" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei