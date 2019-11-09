Son Dakika Haberleri: CHP'li Gökçen'den intihar vakalarıyla ilgili açıklama: İnsanımızı ekonomik sistemle koruyabiliriz
Son Dakika Güncel CHP'li Gökçen'den intihar vakalarıyla ilgili açıklama: İnsanımızı ekonomik sistemle koruyabiliriz

CHP'li Gökçen'den intihar vakalarıyla ilgili açıklama: İnsanımızı ekonomik sistemle koruyabiliriz

7 saat önce

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, son dönemlerde artan intihar vakalarıyla ilgili "Herkesin saygın bir yaşam sürmeye hakkı var ve bu hakkı adil bir ekonomik sistemle koruyabiliriz" dedi.

CHP'li Gökçen'den intihar vakalarıyla ilgili açıklama: İnsanımızı ekonomik sistemle koruyabiliriz, System.String[]

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, intihar vakalarına karşı bilimsel şekilde hareket eden ücretsiz terapistlere ve intiharı düşünenlerin başvurabileceği etkili profesyonel müdahale hizmetlerine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Gökçen, son dönemde gündeme gelen intihar olaylarıyla ilgili yazılı açımlama yaptı. İntihar olaylarına karşı acil tedbir alınması gerektiğini ifade eden Gökçen, "Artık 'herkes için' politikalar izlenmeli. Kimseyi geride bırakma, kimseyi bu kadar umutsuz hissettirme lüksümüz yok. Herkesin saygın bir yaşam sürmeye hakkı var ve bu hakkı adil bir ekonomik sistemle koruyabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu politikalara, herkesin ruh sağlığını korumanın da dahil olması gerektiğini dile getiren Gökçen, parası olmayanın iyi bir psikolojik tedaviden de yoksun olduğunu öne sürdü. Ruh sağlığını korumanın sadece zenginlerin sahip olduğu bir lüks olduğunu savunan Gökçen, "Bilimsel şekilde hareket eden ücretsiz terapistlere, intiharı düşünenlerin başvurabileceği etkili profesyonel müdahale hizmetlerine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Gökçen, bu konuda önlem alınmaması durumunda işsizliğin yüksek olduğu gençlerde bu vakaların artabileceğini kaydetti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Gökçe Gökçen, Gökçen, Politika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:02 Kaynak: AA
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