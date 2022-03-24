CHP'li Gökçen'den vakıf üniversitelerindeki akademisyen ücretlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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CHP'li Gökçen'den vakıf üniversitelerindeki akademisyen ücretlerine ilişkin açıklama Açıklaması

24.03.2022 13:55
CHP'li Gökçen'den vakıf üniversitelerindeki akademisyen ücretlerine ilişkin açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Vakıf üniversitelerinde çalışan araştırma görevlilerinin ve tüm öğretim elemanlarının kanunda düzenlenen eşit işe eşit ücret hakkının derhal tanınması gerekiyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Vakıf üniversitelerinde çalışan araştırma görevlilerinin ve tüm öğretim elemanlarının kanunda düzenlenen eşit işe eşit ücret hakkının derhal tanınması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Gökçen, yazılı açıklamasında, vakıf üniversitelerindeki akademisyenlerin devlet üniversitelerinde çalışanlardan genellikle çok daha düşük ücret alması üzerine, YÖK ve iktidar partisi tarafından "bir ayıba son veriyoruz, akademisyenlere büyük müjde" ifadeleriyle 2020'de yapılan kanun değişikliğinin duyurulduğunu ancak ücretlerin bugüne dek eşitlenmediğini belirtti.

Devlet üniversitelerinde akademisyenlere yılda iki kez, vakıf üniversitelerinde ise bir kez zam yapıldığını aktaran Gökçen, "Bu akademisyenler farklı vergi dilimlerine dahil olduklarından devlet ve vakıf arasındaki makas giderek daha da açılıyor. Vakıf üniversitelerinde çalışan araştırma görevlilerinin ve tüm öğretim elemanlarının kanunda düzenlenen eşit işe eşit ücret hakkının derhal tanınması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Gökçen, üniversite yönetimlerinin karar alma süreçlerinin şeffaf hale getirilmesi, bu sürece üniversite bileşenlerinin de dahil edilmesi gerektiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

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