CHP'li Gökçen: "Gençleri İşsizliğe, Yoksulluğa Hatta Açlığa Terk Etmenin Hesabı Sorulmayacak Sanıyor Olabilirsin; Kötü Bir Haberim Var, Biz Senden...

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda; "Gençleri işsizliğe, yoksulluğa hatta açlığa terk etmenin hesabı sorulmayacak sanıyor olabilirsin. Gençlere gözaltılarla, davalarla, İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasakla hepimizi korkutacağını sanıyor olabilirsin. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkarak kadınları yok edeceğini düşünüyor olabilirsin. Kötü bir haberim var, biz senden korkmuyoruz sayın Cumhurbaşkanı. Ama belli ki sen bizden, kadınlardan, gençlerden, hatta artık çocuklardan çok ama çok korkuyorsun. Korkmakta da haklısın" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle CHP Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı yaptı. Gökçen, gençlerin yaşadığı sorunlara değinirken şunları söyledi:

"GENÇLİĞİYLE BÜYÜK BİR LİDER YOLA ÇIKTI: Bugün 19 Mayıs. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Bundan tam 103 yıl önce, memleketin her yanının işgal altında olduğu, vatanını kurtarmak için eşi bulunmayan bir direniş gösterenlerin 'hain' ilan edildiği bir dönemde; fikirleri ile öngörüleri ile inancı ile kararlılığı ile ve gençliği ile büyük bir lider yola çıktı.

ATATÜRK'Ü VE SİLAH ARKADAŞLARINI SAYGIYLA ANIYORUM: Ne mutlu ki bu yola çıkış, gençlerin bayramı oldu. Ne mutlu ki o büyük önder, O'nu anlamayı bilen ve izleyenler için bugüne ışık tutmaya devam ediyor. Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu, büyük önderimiz, eşsiz kahraman Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum.

NE YAZIK Kİ BİZDEN ÇALINAN GENÇLİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM: Bayramımız olan böyle bir günde ne yazık ki bizden çalınan gençliğimizi düşünüyorum. Üzülerek değil. Bir daha asla geri alamayacağım yıllarımın, bir daha asla yaşayamayacağım anılarımın, bir daha asla kendine özgü haliyle görememekten endişe ettiğim şehrimin, bir yanını burada bırakarak başka ülkelere yola çıkan arkadaşlarımın, böyle bir devirde itaat etmesi beklenen ve şiddet gören genç kadınların, potansiyeli yok edilmiş, torpil düzeniyle hayalleri elinden alınmış gençlerin, öğün atlamak zorunda kalan, gururu kırılan öğrencilerin, rutubetli ve karanlık evinde 'ben bu hayatta ne yapacağım' diye soranların, tedavi olmakla karnını doyurmak arasında tercih yapmak zorunda kalanların öfkesini taşıyarak düşünüyorum.

GENÇLERİ CEMAAT EVLERİNE TERK EDİP BASKI ALTINDA CANLARINA KIYMASINI SEYREDENLER NE YAPTIĞININ FARKINDA: Her üç gençten birini işsiz bırakıp hiç utanmadan 'herkes iş bulacak diye bir kaide yok' diyenler, eğitimi özelleştirip 'ailesinin parası yoksa okumasın' diyenler, atanmayı bekleyen öğretmenleri antidepresan bağımlısı yapanlar, gençleri cemaat evlerine terk edip baskı altında canlarına kıymalarını izleyenler, barınma hakkını savunanlara başkenti yasaklayanlar; ne yaptığının gayet farkında.

SIĞINMACIYI BURADA TUTANLAR, NE YAPTIĞININ GAYET FARKINDA: Fabrika kurmak, istihdam yaratmak, gençleri borç batağından kurtarmak yerine zengin korumalı mevduata para akıtanlar, bu milletin emeğiyle yapılmış havalimanını sırf birilerini daha da zengin etmek için yıkma cüretini gösterenler, Avrupa'ya 'merak etmeyin size terörist gelmeyecek' diye garanti verip milyonlarca sığınmacıyı burada tutanlar, ne yaptığının gayet farkında.

GELENEKLERİ YASAKLA YOK EDEBİLECEĞİNİ ZANNEDENLER, NE YAPTIĞININ GAYET FARKINDA: Kadın sanatçıları kıyafetleriyle, müziğiyle, diliyle hedef gösterenler; belki ilk kez konsere gidecek olan gençlerin 'K-pop eşcinselliği özendiriyor' diyerek hevesini kursağında bırakanlar; üniversiteleri kayyumla, öğrencileri darpla, gözaltıyla susturacağını, gelenekleri yasakla yok edebileceğini zannedenler, ne yaptığının gayet farkında.

BU ÜLKENİN İNSANLARINA GÜLMEYİ, EĞLENMEYİ UNUTTURMAYA ÇALIŞIYOR OLABİLİRSİN: 16-17 yaşındaki lise öğrencilerini iki ay önce atılan sloganın peşine düşüp gözaltına alanlar, genç siyasetçileri dağıttığı broşürden, attığı tweetten, yaptığı yardımdan, yani aslında siyaset yapıp sesini yükselttikleri için hapsedenler, 'Seçimle gitmezler' dedirtmek için paramiliter gruplarla kirli iş birlikleri yapanlar, bu ülkenin gençlerinin onurlu direnişini, Gezi'yi mahküm ettiğini zannedenler, ne yaptığının gayet farkında. ve bütün bu yaşadıklarımızın sorumlusu bellidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ne yaptığının gayet farkında. Sayın Cumhurbaşkanı, yasaklarla bizi susturacağını zannediyor olabilirsin. Bu ülkenin insanlarına gülmeyi, eğlenmeyi unutturmaya çalışıyor olabilirsin.

KAFTANCIOĞLU'NA SİYASİ YASAKLA HEPİMİZİ KORKUTACAĞINI SANIYOR OLABİLİRSİN: Gençleri işsizliğe, yoksulluğa hatta açlığa terk etmenin hesabı hiç sorulmayacak sanıyor olabilirsin. Gençlere gözaltılarla, davalarla, İstanbul İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu'na siyaset yasağı ile hepimizi korkutacağını sanıyor olabilirsin. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkarak kadınları yok edeceğini düşünüyor olabilirsin. Sana kötü bir haberim var, biz senden korkmuyoruz sayın Cumhurbaşkanı. Ama belli ki sen bizden, kadınlardan, gençlerden, hatta artık şimdi çocuklardan çok ama çok korkuyorsun. Korkmakta da haklısın. Benim kuşağımın ve kardeşlerimin hiç öğrenmemesini istedikleri tecrübeler yaşadı bu ülke.

BU ÜLKE YAŞADI: İnsanların inancının, yaşam tarzının, kökeninin, kimliğinin sorgulandığı bir düzenin neler getirdiğini; 'İnsan hakları ihlal edilen benden değilse susarım' düşüncesinin adaleti ve demokrasiyi nasıl zedelediğini, bir kesime yönelen yasakların aslında hepimizin özgür düşüncelerine kilit vurduğunu, hukuku ortadan kaldırmanın bir arada yaşama gücümüze yönelen bir saldırı olduğunu, siyaset yasaklarının kişilere değil, milyonlara 'sen bu düzene ait değilsin' mesajı verdiğini, açlıkla baş başa bırakılan bir toplumun 'sen bu işlerden anlamazsın' diyen siyasetçilerin düzeninden neler çektiğini, bu ülke yaşadı.

GÜZEL GÜNLERDE BULUŞACAĞIZ. AZ KALDI: Ama bu ülke, 'Uçurumun kenarında yıkık bir ülke'den, özgür yurttaşların Cumhuriyeti'ni de yarattı. Bizler, o Cumhuriyeti, ikinci yüzyılında demokrasiyle taçlandıracağız. Adalet özlemiyle milyonlar, artık biz bir aradayız. Bugün, 19 Mayıs. Gençlik Kollarımızla, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde Atamıza yürüyeceğiz. 21 Mayıs'ta Maltepe'de, 'Milletin Sesi'ni bir kez daha duyacağız. Gençlerin sesini, kadınların sesini, işçilerin, işsizlerin, adalet arayanların sesini duyacaksınız İstanbul'da. Buluşacağız. Güzel günlerde buluşacağız. Çok az kaldı. Bayramımız kutlu olsun."