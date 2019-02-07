Son Dakika Haberleri: CHP'li Günel, Kadınlar Denizi Esnafı ile Buluştu

CHP'li Günel, Kadınlar Denizi Esnafı ile Buluştu

1 saat önce

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel Kadınlar Denizi esnafı ile buluştu.

CHP'li Günel, Kadınlar Denizi Esnafı ile Buluştu, System.String[]
CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel Kadınlar Denizi esnafı ile buluştu. Yoğun bir katılım olan görüşmede esnaf, sorunlarını Ömer Günel ile paylaştı.

Başkan adayı Ömer Günel Kadınlar Denizi esnafına bir müjdesi olduğunu belirterek, "Öncelikle size şunun müjdesini vermek istiyorum. Benim dönemimde artık sorunlarınızın muhatabını aramak zorunda kalmayacaksınız. Buna biz bakmıyoruz Aydın Büyükşehir Belediyesi bakıyor gibi bir cevap duymayacaksınız. Her sorunun muhatabı biziz ve sorunlar çözülünceye kadar takipçisi de biz olacağız. Bu sahil bu kent bizim. Yetki sahibi büyükşehir de olsa biz buraları yerinden çok daha sağlıklı takip edebiliriz. O yüzden büyükşehir ile aynı Didim'de yaptığı gibi bir uygulamaya gideceğiz. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kanunen yetkileri Kuşadası Belediyesi'ne devretme hakkı var. Bunu Didim'de yaptılar. Masrafları büyükşehirden karşılanarak bu alanların bakımını biz yapacağız" dedi.

Esnaf, Kadınlar Denizi yolunun yapılması, sahil şeridinin yosunlanması, kumsaldaki kumun çekilmesi, sahil şeridinin düzenlenmesi gibi sorunlarını aktardı. Ayrıca belediye başkanına ulaşamıyor olmaktan çok muzdarip olduklarını ve bu dönem ulaşılabilir bir belediye başkanı istediklerini Ömer Günel'e belirtti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:39 Kaynak: İHA

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