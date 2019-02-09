Son Dakika Haberleri: CHP'li Günel Kirazlı'yı Ziyaret Etti

CHP'li Günel Kirazlı'yı Ziyaret Etti

1 saat önce

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel Kirazlı Mahallesi'ni ziyaret etti.

CHP'li Günel Kirazlı'yı Ziyaret Etti, System.String[]
CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel Kirazlı Mahallesi'ni ziyaret etti.

Kirazlılılar CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel'i büyük coşkuyla karşıladı.

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel organik tarım ürünleri ve festivalleri ile tanınan, Kuşadası'nın en büyük Mahallesi olan Kirazlı'yı ziyaret etti. Meydan kahvesinde toplanan vatandaşlar ile sohbet eden Günel, " Kirazlı Mahallemizi ve hemşehrilerimizi ziyaret ettik. Mahallemizin altyapı ve yol sorunu yüzde 90 oranında Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlandı, kalan kısmının da yerel seçim öncesinde biteceğinin müjdesini veriyorum. Ekolojik tarımda önemli yol kat eden Mahallemiz için her türlü desteği belediye olarak vereceğiz ve burada düzenlenen "Ekolojik Tarım Kiraz Festivalini" daha ulusal bir düzeye taşıyacağız. Misafirperverlik ve samimiyetleriyle bizleri çok güzel karşılayan ve ağırlayan muhtarımız Seydi Kaya ve diğer tüm köylülerimize katılımlarından ve ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kirazlı'ya ziyaretlerimiz önümüzdeki günlerde ve seçim sonrasında da devam edecek" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:20 Kaynak: İHA

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