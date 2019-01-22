Son Dakika Haberleri: CHP'li Günel; "Kuşadası'nı Güzel Günler Bekliyor"

CHP'li Günel; "Kuşadası'nı Güzel Günler Bekliyor"

46 dakika önce

CHP Kuşadası Belediye Başkan adayı Ömer Günel Park Bahçe Müdürlüğü personelini ziyaret etti.

CHP'li Günel;
CHP Kuşadası Belediye Başkan adayı Ömer Günel Park Bahçe Müdürlüğü personelini ziyaret etti.

Kuşadası'nın cadde ve sokaklarını güzelleştiren park bahçe müdürlüğü personelini sabah mesai başlangıcında ziyaret eden CHP adayı Ömer Günel, "Kuşadası'nı el birliği ile güzelleştireceğiz" dedi.

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel ziyaretiyle ilgili olarak, " Sabah mesai başlarken Kuşadamızı güzelleştirmek için çalışan park bahçe müdürlüğü personelini ziyaret ettim. Martın sonu bahar. Bu baharda Kuşadası'nın her yerinde çiçekler açacak. Park bahçe müdürlüğüne bağlı ekiplerimizle Kuşadası'nı güzelleştirmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Kuşadası'nı meydanları ile vatandaşlarımızın, yerli ve yabancı misafirlerimizin huzur içinde yaşayacakları yeni bir kent olarak inşa edeceğiz" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:25 Kaynak: İHA

Ömer Günel, Bahçe, Cumhuriyet Halk Partisi, Kuşadası, Politika
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