CHP'li Gürer, 2020 eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi - Son Dakika

CHP'li Gürer, 2020 eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi

10.12.2020 12:37
CHP'li Gürer, 2020 eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi, System.String[]

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "İstihdamla ilgili yeni olanaklar yaratılmadığına göre bu işsizlik oranı nasıl oluyor da düşüyor?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "İstihdamla ilgili yeni olanaklar yaratılmadığına göre bu işsizlik oranı nasıl oluyor da düşüyor? TÜİK'in enflasyondan sonra işsizlikle ilgili açıkladığı rakamlar da kamuoyunda çok inandırıcı gelmiyor." dedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerine göre, işsizliğin, eylülde geçen yılın aynı ayına göre 1,1 puanlık azalışla yüzde 12,7'ye gerilediğini aktardı.

Gürer, "Ülkemizde pandemi döneminde 400 bine yakın esnafın iş yeri kapandı, bugün bunlar işsiz. Bu işsiz olanların demek ki büyük bölümü kayıt dışı, veriler bunu gösteriyor. İstihdamla ilgili yeni olanaklar yaratılmadığına göre bu işsizlik oranı nasıl oluyor da düşüyor? TÜİK'in enflasyondan sonra işsizlikle ilgili açıkladığı rakamlar da kamuoyunda çok inandırıcı gelmiyor." değerlendirmesini yaptı.

TOKİ'den ev alan vatandaşların, taksitlerini ödemekte zorluk yaşamaya başladığını dile getiren Gürer, TOKİ'nin borçlar nedeniyle takip başlattığını, vatandaşların ise yapılandırma ve faiz indirimi talebinin bulunduğunu söyledi.

Esnafın sorunlarını da aktaran Gürer, "Esnafımız vergi borçlarının, elektrik ve doğal gaz borçlarının ötelenmesini istiyor. Esnaf yanında çalışanların da mağduriyeti var. Bunun giderilmesi için yasal düzenlemeler yapılmasını talep ediyorlar. Esnaf ciddi bir mağduriyet yaşıyor. Kredilerin ödeme süresi geldi, esnaf ödemekte zorlanıyor, ödemeler yapılamadığı için sicilleri bozuluyor. Kredi borçlarının ötelenmesini de esnaf talep ediyor." diye konuştu.

Niğde'de patates üreticilerinin mağduriyetler yaşadığını söyleyen Gürer, şu anda depolarda olan patateslerin TMO tarafından alınmasıyla üreticinin bu konudaki mağduriyetinin çözülmesini talep etti.

Tarıma ilişkin desteklemelerde düzenlemeye ihtiyacın bulunduğunu da dile getiren Gürer, "Çiftçi kiraladığı tarlayı ekerse bu çiftçiye destekleme verilmiyor, arazinin sahibi destekleme alabiliyor. Üretim yapacaksınız, kiralıyorsunuz, kiraladığınız tarlada ektiğiniz ürün için verilecek desteklemeyi alamıyorsunuz. Üretici bu anlamda korunmalı. Üreticinin sorunlarının giderilmesi için destek sağlanmalı." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, İşsizlik, Niğde, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Gürer, 2020 eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi - Son Dakika


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