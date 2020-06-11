CHP'li Gürer, çalışma hayatıyla ilgili sorunların çözümü için çalışılmasını istedi - Son Dakika

CHP'li Gürer, çalışma hayatıyla ilgili sorunların çözümü için çalışılmasını istedi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çalışma hayatının "sorunlar yumağı" olduğunu öne sürerek, zor durumdaki esnafın, işçinin, memurun sorunlarının çözülmesini istedi.

CHP'li Gürer, çalışma hayatıyla ilgili sorunların çözümü için çalışılmasını istedi, System.String[]

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çalışma hayatının "sorunlar yumağı" olduğunu öne sürerek, zor durumdaki esnafın, işçinin, memurun sorunlarının çözülmesini istedi.

Gürer, Meclis'te yaptığı basın toplantısında, salgın sürecinde çok sayıda iş yerinin kapandığını, esnaf ve çalışanların mağduriyetler yaşadığını söyledi.

Bu konuda yapılan çalışmaların yeterli olmadığını savunan Gürer, iktidarın çözüm üretmesinin şart olduğunu ifade etti.

Gürer, daha önce 696 sayılı KHK ile taşeron firmalarda çalışanların kadroya alınacağının duyurulduğunu dile getirerek, bu süreç sonunda taşeron firma çalışanlarının kadroya alındığını kamuoyunun genel bir algı olarak kabullendiğini iddia etti.

Ancak bunun böyle olmadığını öne süren Gürer, belediyelerde çalışan 400 bine yakın işçinin belediye şirketlerine geçirildiğini, asıl işi yapmalarına rağmen kadroya alınmadığını savundu.

Gürer, ayrıca belediyelerde 5 ay çalışan geçici işçilerin kadroya alınmadığı gibi izinle 4 ay daha çalıştırılma hakkından muaf tutulduklarını ileri sürdü.

Üniversiteli işçilere de toplu iş sözleşmesinde kadro sözü verildiğini, onlara verilen sözün de 5 yıldır tutulmadığını iddia eden Gürer, Milli Eğitim Bakanlığında hizmetli olarak görev yapan 32 bin kişinin 15 Haziran'da 2 aylığına işsiz kalacağını, bu süreçte farklı bir yerde de çalışamayacağını söyledi. Gürer, bu kişilere de 2 ay boyunca işsizlik fonundan maaş verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Gürer, doktor ve hemşire dışıda bulunan sağlık çalışanlarının da hastalık riski altında bulunduğunu ve bu taşeron çalışanlarının da sorunları olduğunu iddia etti. Bu kişilere de kadro verilmesi gerektiğini söyleyen Gürer, sağlık meslek lisesi mezunlarına da iş sözü verildiğini ancak onların hakkının da verilmediğini öne sürdü.

Gürer, engellilere de memur olması konusunda yüzde 3 kota uygulandığını ancak bu kotanın yüzde 6'ya çıkarılması gerektiğini belirterek, engellilerin sadaka istemediğini kaydetti.

İktidarın sorunları çözmesi gerektiğini ifade eden Gürer, "İktidarın seçim döneminde vaatlerde bulunup insanların duygularını sömürmek yerine seçimden önce verdikleri sözleri tutmasını öneriyorum. Çalışma yaşamı sorunlar yumağıdır. İşsiz kalacak binlerce işçi ve emekçi vardır. Onları yalnızca alkışlamak, fedakarlıklardan söz etmek yerine onların haklarını vermek gerekiyor." dedi.

Öğrenci ve ehliyet affı

Üniversiteden ilişiği kesilmiş yaklaşık bir milyon öğrenci bulunduğunu belirten Gürer, okumak isteyen bu kişiler için de öğrenci affı çıkarılması talebinde bulundu.

Gürer, yaptıkları hatalardan dolayı ehliyetleri elinden alınanlara insan canına kastetmedikten sonra, hatalarını tekrarlamamak şartıyla bir kereye mahsus af getirilmesinin de önemli olduğunu bildirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Ömer Fethi Gürer, Milletvekili, Niğde, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 11:47 Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Gürer, çalışma hayatıyla ilgili sorunların çözümü için çalışılmasını istedi - Son Dakika

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