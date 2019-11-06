CHP'li Gürer'den emeklilikte yaşa takılanların eylemlerine destek

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Emeklilikte yaşa takılanların protesto anlamına gelmeyen ama uyarı niteliğindeki bu eylemlerini bizler de destekliyoruz." dedi.

Gürer, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, dün TBMM Genel Kurulunda, kendi imzasını taşıyan, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşüldüğünü ve kabul edilmediğini belirtti.

Kanun teklifinin, intibak düzenlemesini içerdiğini dile getiren Gürer, "İntibak düzenlemesine verilen ret oyları bizleri üzdü. Umarım kısa süre içerisinde emekliler ile ilgili bir düzenleme yapılır." ifadesini kullandı.

Türkiye'de emeklilerin ciddi bir geçim sıkıntısı içinde olduğunu kaydeden Gürer, emekliler arasındaki dengesizliklerin de giderek arttığını savundu. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili sorun kadar emeklilerin de mağduriyetinin bulunduğunu belirten Gürer, "Aylık bağlama oranı değiştiği için emekliler 1000 liranın altında maaş almaya başladı. İktidar bunu görüp 1000 liraya bir taban ücret gibi yaklaştı. Bu da tam anlamıyla uygulanmıyor." diye konuştu.

"Emeklilikte yaşa takılanlar"ın bugün saat 20.30'da 10 dakika süre ile ışıkları yakıp söndürme eylemi yapacağını aktaran Gürer, emeklilikte yaşa takılanların, bu eylemleriyle varlıklarını iktidara göstermeyi istediklerini belirtti.

Gürer, "Emeklilikte yaşa takılanların protesto anlamına gelmeyen ama uyarı niteliğindeki bu eylemlerini bizler de destekliyoruz. Emeklilikte yaşa takılanların ve emeklililerin sorunlarını görmeyen bir iktidarın seçimler öncesinde vaatte bulunması inandırıcı gelmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Ispanak yedikten sonra zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvuran vatandaşların durumlarına da dikkati çeken Gürer, Türkiye'de gıda güvenliğinin ciddi bir sorun olduğunu söyledi.

Ispanağın içine karışmış olabileceği iddia edilen otların yıllardır neden karışmadığını soran Gürer, "Ispanağın içine ne kadar bu ottan karıştı ki insanları zehirler boyuta geldi? Bunun inandırıcılığı yok. Bence ıspanağın içeriği irdelenmeli. Kullanılan sulama suyu, gübre, bitkisel ilaç, bunlar bütünüyle incelenmeli, olayın gerçeği kamuoyuyla paylaşılmalı." dedi.

Bu arada Gürer, açıklamasının ardından Basın Koridoru'ndaki ışıkları açıp söndürerek emeklilikte yaşa takılanların yapacakları eylemlerine destek verdi.