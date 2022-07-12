CHP'li Gürer'e Konuşan Patates Üreticisi: "Çiftçilik Yapmak Zorlaştı. Gübre, Maliyet, Mazot Hepsi Belimizi Büküyor"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'de sel nedeniyle ektiği patatesi çürüyen ve ikinci kez ekim yapmak zorunda kalan üreticileri ziyaret etti. Gürer'e konuşan patates üreticisi Mahmut Teke, "Elimde gördüğünüz eldiven 25 lira olmuş. Önceden 5-10 liraydı. Malzemelerin yanına varamıyoruz. Elektrik de geçen senenin iki katı. Çiftçilik yapmak zorlaştı. Gübre, maliyet, mazot hepsi belimizi büküyor. Söküme kadar zor nefes alırız" diye konuştu. Gürer ise, "Bu konuda iktidarın yapması gereken, mazotta ÖTV ve KDV'yi kaldırmanın yanı sıra ayrıca gübrede sübvanse edip destek vermesi lazım ki çiftçi rahatlasın" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Gürer, Niğde'de sel nedeniyle ektiği patatesi çürüyen ve zarara uğrayan patates üreticilerinin sorunlarını dinledi. Gürer'e konuşan çiftçi Mahmut Teke şunları söyledi:

"ZARARIMIZ 200 BİN LİRAYA MAL OLDU"

"Birinci hafta 120-130 bin lira masraf yaptık, sonra çürüdü. Yağmur ve sel baskınlarından dolayı, soğuktan çürüdü. Hava şartlarından dolayı çürüdü. Hiçbir destek almadık. Para cebimizden çıktı. Zararımız 200 bin liraya mal oldu ve burası 5 tonu da geçmez. Mağduruz daha önce 8-10 ton alıyorduk. Bu sene 5 tonu geçemez. Çürüme çok, eksik çok. En iyi alan, 5 ton alır.

"1 TON PATATESİN MALİYETİ 4 LİRANIN ALTINDA DEĞİL"

İkinci kez patates ekince bu kere gübre atamadık. Zaten nasıl atalım? Verim kaybı olacak hastalıklı olacak. Ot ilacını atacağız artık. Bu patatesleri de enflasyon vuracak. Onlar da öyle yıkılacak zaten. Elimizde ne kalacak? 1 ton patatesin maliyeti 4 liranın altında değil. İşçilikle beraber 5,5 lira masrafı var.

Elimde gördüğünüz eldiven 25 lira olmuş. İşçi eldiveni 25 lira olmuş. 5-10 liraydı. Malzemelerin yanına varamıyoruz. Su parası saati 200 milyon lira (200 lira). Elektrik de geçen senenin iki katı. Gübre, maliyet, mazot her şey belimizi büküyor. Söküme kadar zor nefes alırız.

"35 SENEDİR BÖYLE BİR PATATES EKİMİ YAPMADIM"

Kimse çiftçilikten memnun değil ki. Çiftçi bitti iyice, çiftçi mağdur. Yapamıyor. Alnımızın terinin kazancını alamadıktan sonra nereye mücadele vereceğiz? Ben doğdum doğalı bu işi yaparım. Böyle bir dönem görmedim. 35 yaşındayım. 35 senedir böyle bir patates ekimi yapmadım."

GÜRER: 100 BİN TON PATATES ÇÜRÜDÜ

CHP'li Gürer ise şöyle konuştu:

"Ülkemizde 1990 yılında 6,5 milyon ton patates yetişiyordu. O zamanki nüfusumuza göre neredeyse nüfusumuz neredeyse iki kat arttı. Şu anda 5 milyon ton, patates yetişiyor. Yani, nüfus artışı kadar patates artışı olmadı.

Son dönemlerde patateste yaşanan sorunlar patates fiyatlarının artmasına neden oldu. Niğde bölgesinde 2 yıl önce patates eken çiftçinin ürünü depoda kaldı. 100 bin ton patates çürüdü. Çiftçi de üretimden uzaklaştı. Yaklaşık 300 bin ton, yalnız Niğde ilinde daha az yetişti. Bu yıl da patates çiftçisinin yine sorunları var. Çünkü küresel iklim değişikliği ile oluşan hava değişikliklerinin üreticiye olumsuz yansıması oluyor."

"ÇİFTÇİ TARSİM'E KAYITLI OLMADIĞI İÇİN DESTEK ALAMIYOR"

Sel geliyor, hava değişimi nedeniyle olumsuzluk yaşanıyor. Çiftçimiz toprağını ekiyor. TARSİM'e kayıtlı olmadığı için destek de alamıyor. O yönde de sıkıntı yaşıyor. Ektiği patatesi ne zaman alacağını da bilmiyor.

"PATATES PAHALANMADI, MALİYETLER ARTTI"

Şehirdeki insanlar diyor ki 'Patates çok pahalandı'. Patates çok pahalanmadı, maliyetler o kadar arttı ki patates üreticisinin sayısı azalıyor. Patatesten fayda sağlayan çiftçi olmayınca patates ekiminden uzaklaşıyor. Çiftçi perişan, üretici pahalı ürün alıyor. Bu konuda iktidarın yapması gereken, mazotta ÖTV ve KDV'yi kaldırmanın yanı sıra ayrıca gübrede sübvanse edip destek vermesi lazım ki çiftçi rahatlasın. 5 liralık eldiven 25 lira olmuş. Bu şartlarda nasıl çiftçilik yapılacak?"