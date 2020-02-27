CHP'li Gürer:

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilere bankalar tarafından verilecek promosyon tutarının, bir maaş olarak güncellenmesi gerektiğini söyledi

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, emeklilerin bankalar tarafından verilen maaş promosyonu düzenlemesinin 2007'de gündeme alındığını, 2017'de uygulamaya geçtiğini anımsattı.

Bu ay itibarıyla promosyon düzenlemesinin sona erdiğini belirten Gürer, yeni dönem için de promosyon düzenlemesinin uygulanması gerektiğini dile getirdi.

Gürer, promosyonla ilgili güncelleme yapılmasının zorunlu olduğunu ifade ederek, emeklilerin içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında, verilecek promosyon tutarının bir maaştan aşağı olmaması gerektiğini söyledi.

Mevcut durumda 300-400 lirayı aşmayan bir promosyon ödemesi yapıldığını anımsatan Gürer, promosyonun emekliler için ciddi bir beklenti olduğunu kaydetti.

Emeklilerin yaşam koşullarının "ekonomik krizle birlikte iyice ağırlaştığını" söyleyen Gürer, "4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 750, yoksulluk sınırı 7 bin 353 liraya çıkmıştır. Promosyon ile ilgili yapılacak destek mutlaka güncellenmeli ve bir maaş tutarına çıkarılmalıdır." dedi.

Bayramlarda verilen emekli ikramiyelerinin de artırılması ve bin lira yerine asgari ücrete yükseltilmesi gerektiğini vurgulayan Gürer, emekliler ile ilgili intibak düzenlemesinin de hayata geçirilmesini istedi.