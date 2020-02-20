CHP'li Gürer: "Fırat'ın suyunu Orta Anadolu'ya getirme projesi hayata geçirilmeli" - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP'li Gürer: 'Fırat'ın suyunu Orta Anadolu'ya getirme projesi hayata geçirilmeli' - Son Dakika

CHP'li Gürer: "Fırat'ın suyunu Orta Anadolu'ya getirme projesi hayata geçirilmeli"

7 saat önce

CHP Nevşehir Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Fırat Nehri'nin suyunun Orta Anadolu'ya getirilmesine ilişkin projenin hayata geçirilmesini önerdi.

CHP'li Gürer:

CHP Nevşehir Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Fırat Nehri'nin suyunun Orta Anadolu'ya getirilmesine ilişkin projenin hayata geçirilmesini önerdi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Orta Anadolu'da tarımsal sulamanın ciddi bir sorun olduğunu ifade etti.

Yer altından enerji kullanılarak su çıkarıldığına işaret eden Gürer, elektrik ücretlerine gelen zamla girdi maliyetlerinin ciddi oranda yükseldiğini ve çiftçilerin mağduriyet yaşadığını belirtti.

Gürer, Fırat Nehri suyunun, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray bölgesine aktarılmasının 1990'larda projelendirildiğini ancak hayata geçirilmediğini anımsattı.

Fırat Nehri suyunun Konya Ovası'na getirilmesi ve bu yolla bölgenin sulama suyuna kavuşturulmasının, tarımda verim artışı getireceğini vurgulayan Gürer, şunları kaydetti:

"Kanal İstanbul ile belli bir kesime rant sağlayacaktır ama Fırat suyunun Orta Anadolu'ya getirilmesiyle tarımda verimlilik artacak, çiftçiliğe özendirici olacak, maliyetler düşecektir. Bu proje sayesinde tarım, Orta Anadolu'da yeniden değer bulacak, bunun sonucu da milli gelirde artış olacaktır. Bu proje, Anadolu'nun kurtulması, tarımda üretim artışı anlamına gelmektedir. Bu da ülkenin geleceğinin kurtulmasıdır. 1990'larda ortaya çıkan Fırat Nehri suyunun Orta Anadolu'ya getirilmesi projesinin hayata geçirilmesini öneriyorum."

Cumhuriyet Halk Partisi, Fırat Nehri, Nevşehir, Fırat, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:40 Kaynak: AA
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