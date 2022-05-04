CHP'li Gürer: "Gübre Fiyatları Bir Yılda Yüzde 342 Artınca Çiftçi Eskisi Kadar Gübre Atamadı" - Son Dakika

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in dinlediği çiftçi Emin Keper, fiyat artışı nedeniyle tarlasına yeterli miktarda gübre atamadığını, girdi maliyetlerinin çok arttığını, kuraklığın da etkisiyle bazı bölgelerde bekledikleri verimi alamayacaklarını anlattı. Gürer de yem fiyatları, sulama suyu ücreti ve kuraklık sorununa dikkat çekerek "Yani kuru tarım yapılan yerlerde rekolte düşecek gibi görünüyor; normalde 270 kilo bir dönümden buğday elde edilirken kuraklık nedeniyle ne yazık ki giderlerini karşılamada zorlanması artıyor. Gübre fiyatları bir yılda yüzde 342 artınca çiftçi eskisi kadar gübre atamadı. Ne taban gübre ne de üst gübre attı" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ramazan Bayramı'nda Niğde'nin Altunhisar ilçesinde buğday üreticileriyle bir araya geldi. Gürer, üreticilerin sulama suyu ücreti, kuraklık ve gübre fiyatları konusunda yaşadıkları sorunları gündeme getirdi.

"GÜBRE FİYATLARI BİR YILDA YÜZDE 342 ARTINCA ÇİFTÇİ ESKİSİ KADAR GÜBRE ATAMADI. NE TABAN GÜBRE NE DE ÜST GÜBRE ATTI"

CHP'li Gürer, bu ay içinde hububatta taban fiyatı açıklanacağını, bazı bölgelerde hasat dönemi yaklaştığını kaydetti. Niğde'de de sulama suyunda yaşanan sorunun dışında bazı bölgelerde kuraklık da olduğunu vurgulayan Gürer, "Yani kuru tarım yapılan yerlerde rekolte düşecek gibi görünüyor; normalde 270 kilo bir dönümden buğday elde edilirken kuraklık nedeniyle bunun düşmesi sonucu çiftçinin ne yazık ki giderlerini karşılamada zorlanması artıyor" ifadelerini kullandı. Gürer, "Ülkemizde taban fiyat genellikle kuru tarıma göre değil ortalama olarak fiyatlandırılıyor. Sulu tarımda bir dönümde 600 kilonun üstünde ürün alınırken kuru tarımda 270 kiloda alınıyor. Öyle olunca da çiftçi yaptığı masrafı ne yazık ki kurtarmıyor. Gübre fiyatları bir yılda yüzde 342 artınca çiftçi eskisi kadar gübre atamadı. Ne taban gübre ne de üst gübre attı" açıklamasını yaptı.

"ELİMİZDEKİ GÜBREYİ KAMYONLARIN GEÇTİĞİ BÖLGELERE ATIYORUZ"

Gürer'in durumunu sorduğu Çiftçi Emin Keper, saatlik su ücretinin fazla olması nedeniyle tarlasını yeterince sulayamadığından buna kuraklığın da eklenmesi ile ürünlerinin susuz kalmasından dert yandı.

Keper, "Su saati fazla; 150 lira, 18 saat akıttım 2 bin 700 lira tuttu, geçen sene saati 80 liraydı şimdi 150 lira" dedi. Gübre fiyatlarındaki artış nedeniyle tarlasına yeterince gübre atamadığını aktaran Keper, "Gübreyi 307 liraya alıyordum şimdi 350-400 lira. Kıraçlara yağmur yağmadığı için çiftçi eskisi gibi ekemedi, ekinler rengini saldı iyice. Elimdeki bir torba gübreyi de kamyonun ezdiği bölgelere atacağım" diye konuştu.

"BURAYA BİR BUÇUK AYDIR YAĞMUR YAĞMADI"

Sulama suyunun pahalı olmasının yanında yaşadıkları kuraklık sorununa da değinen Keper, "Yağmur da yağmadı. Hasandağı'ndan itibaren Altunhisar bölgesine yağmadı ama Niğde tarafına yağdı. Buraya 1,5 aydır yağmur düşmedi. Kıraçlara yağmur yağmadığı için çiftçi sulak yerlere ekiyor. Kuraklık olduğu için ekinler kendini iyiden iyiye saldı. Kuyudan elektrikle su çıkarıyoruz ve elektrik faturaları da çok yüksek" dedi.

"KIŞIN TOPLADIĞIM KAĞIDI SATIP KAZANDIĞIM PARA İLE TARLAMI EKİYORDUM"

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Keper, "Cumhurbaşkanı bunu duysun; ben Kayseri'de kağıt, naylon topluyordum. Suriyelilerin yüzünden gidemiyorum. Suriyelilerden millet yıldı artık. İstanbul neredeyse yok oldu. Hep yabancı uyruklu" diye konuştu.