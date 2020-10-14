CHP'li Gürer: "Patatesle ilgili doğru politikalar oluşturulsun" - Son Dakika

CHP'li Gürer: "Patatesle ilgili doğru politikalar oluşturulsun"

14.10.2020 10:51
CHP'li Gürer:

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Ülkemizde hububattan sonra en çok tüketilen ürün patatestir.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Ülkemizde hububattan sonra en çok tüketilen ürün patatestir. Bu nedenle patatesle ilgili doğru politikalar oluşturulsun." dedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin, Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararı sonrasında Enis Berberoğlu'na ilişkin yeniden yargılamaya yer olmadığına yönelik kararının hukuk adına kaygı verici olduğunu söyledi.

Gürer, "Dün akşam ülkemizde kurumların, bakanlıkların ışıkları yanıyor mu sönüyor mu adlı değerlendirmeler yaşadık. Oysa bizim için esas olan, üreten insanların, işçinin, çiftçinin, esnafın, dar gelirlinin, emeklinin evinin ışıkları yanıyor mu, yanmıyor mu?" değerlendirmesinde bulundu.

Seçim bölgesi Niğde'de kışlık patates hasadının başladığını anımsatan Gürer, basın mensuplarına yanında getirdiği patates çuvalını gösterdi.

Yazlık patatesin maliyetinin yaklaşık 90 kuruş olduğunu ve 50 kuruşa alıcı bulamadığını dile getiren Gürer, üreticinin ciddi bir mağduriyet yaşadığını savundu.

Patates üreticilerinin sorunlarını anlatan Gürer, "Ülkemizde hububattan sonra en çok tüketilen ürün patatestir. Bu nedenle patatesle ilgili doğru politikalar oluşturulsun. Ne yazık ki Tarım ve Orman Bakanlığının uygulamalarında geleceğe dönük bir öngörü ve planlama yok. Bunun sonucunda da bir yıl para eden ürün, ikinci yıl para etmiyor ve üretici büyük sıkıntıya düşüyor." diye konuştu.

"Üreten kazanamıyor, tüketen pahalıya ürün alıyor"

Şu anda tüccarın eline mahkum bir üreticinin bulunduğunu ifade eden Gürer, "Markete gidiyorsunuz en düşük patates 3 liradan satılıyor. 50-60 kuruşa tüccarın aldığı, üreticinin 1 liraya mal ettiği halde para kazanmadığı ürün rafta 5-6 kat fiyatla satılıyor. Burada bir yaman çelişki yok mu? Üreten kazanamıyor, tüketen pahalıya ürün alıyor. Bunu düzenlemesi gereken Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığıdır." dedi.

Gürer, en azından Niğde, Nevşehir, Afyon, Yozgat, Sivas gibi patatesin verimli olarak yetiştiği yerlerde üreticilere destek verilmesini istedi.

Öte yandan Niğde Yeşilgölcük Belediye Başkanı Ramazan Tuncay da basın toplantısında hazır bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Ömer Fethi Gürer, Milletvekili, Niğde, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Gürer: 'Patatesle ilgili doğru politikalar oluşturulsun' - Son Dakika


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