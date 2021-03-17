CHP'li Gürer yerli hayvan aşısı üretilmesini istedi - Son Dakika

CHP'li Gürer yerli hayvan aşısı üretilmesini istedi

17.03.2021 12:19
CHP'li Gürer yerli hayvan aşısı üretilmesini istedi, System.String[]

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bir an önce yerli hayvan aşısı üretilmesi gerektiğini kaydetti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bir an önce yerli hayvan aşısı üretilmesi gerektiğini kaydetti.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, et fiyatlarındaki artış nedeniyle tüketicinin et alamaz duruma gelirken besicinin de para kazanamadığını söyledi.

Hayvan varlığının yeterli olduğu belirtilmesine rağmen ithalatın devam ettiğine işaret eden Gürer, "Eğer bu yıl canlı hayvan ithalatına da girilirse besicilik tam anlamıyla biter." dedi.

Hayvan hastalıklarının arttığını, buzağı ölümlerinin normalin üstünde gerçekleştiğini ifade eden Gürer, bazı bölgelerde aşıların doğru korunamaması nedeniyle hayvan hastalıklarının önlenemediğini belirtti.

Ömer Fethi Gürer, ithal aşıdan vazgeçilerek, yerli hayvan aşısının bir an önce üretilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu aşıları korunaklı kılarak, hayvana etki ve faydasını artıracak zinciri oluşturmalıyız. Hayvancılıkta koruyucu veteriner hekimliği bir an önce gerçekleştirmeliyiz. Yem fiyatlarını düşürmeliyiz. Yüzde 8 KDV bir an önce sıfırlanmalı. İthal hayvanlarla ilgili denetimler artırılmalı. Buzağı ölümlerini önlersek et ithalatına ihtiyacımız kalmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Ömer Fethi Gürer, Milletvekili, Niğde, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Gürer yerli hayvan aşısı üretilmesini istedi - Son Dakika


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