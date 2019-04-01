Son Dakika Haberleri: CHP'li Gürkan Yeniden Edirne Belediye Başkanı Oldu

CHP'li Gürkan Yeniden Edirne Belediye Başkanı Oldu

40 dakika önce

Edirne'de resmi olmayan verilere göre Millet İttifakı adayı ve mevcut belediye başkanı olan CHP'li Recep Gürkan, yeniden belediye başkanı oldu.

CHP'li Gürkan Yeniden Edirne Belediye Başkanı Oldu, System.String[]
Edirne'de resmi olmayan verilere göre Millet İttifakı adayı ve mevcut belediye başkanı olan CHP'li Recep Gürkan, yeniden belediye başkanı oldu.

Edirne'de resmi olmayan sonuçlara göre, Edirne Belediye Başkanı, Millet İttifakı adayı CHP'li Recep Gürkan oldu. Gürkan, 30 Mart 2014'te yapılan yerel seçimlerde de Edirne Belediye Başkanı seçilmişti.

CHP İl Başkanlığı binasında seçim sonuçlarını takip eden ve basın mensuplarına açıklamalarda bulunan, "Öncelikle bu seçimlerin Edirne'mize ülkemize demokrasimize elbette partimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yoğun bir seçim süreci geçirdik, bütün adaylar çok çalıştılar. Edirne'de 20 yıl görev yapıp hiçbir şey yapmayan bir arkadaş, parti değiştiren bir arkadaş 45 gün boyunca sürekli bizimle ilgili yalan yanlış bilgiler ürettiğini sürekli sizler biliyorsunuz. Yarın sabahtan itibaren bununla ilgili hukuki süreçler başlıyor, hem ceza hem tazminat davalarını açacağız. İnsan ne yapıyorsa karşılığını bulur, bulacaklar. Edirne'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağı göklerden inmemiştir, Cumhuriyet Halk Partisi seçmenleri bayrağını yine gönderde tutmuştur. Onlardan çok yüklü tazminatlar alacağız. İliklerine kadar alacağım. Onlardan alacağım tazminatın her kuruşunu da Edirne Şehit Aileleri Derneği'ne ve gazilerimize bağışlayacağım. Onlar da analarının ak sütü gibi helal olacak paraları kullanacaklar. Güzel şeyler yapacaklar." dedi. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:28 Kaynak: İHA

Recep Gürkan, Cumhuriyet Halk Partisi, Edirne, Güncel
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