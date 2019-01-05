Son Dakika Haberleri: CHP'li Gürsel Erol'un Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

CHP'li Gürsel Erol'un Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

32 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un annesi Nurten Erol'un Oran Pir Sultan Abdal Cemevinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

CHP'li Gürsel Erol'un Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un annesi Nurten Erol'un Oran Pir Sultan Abdal Cemevinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un 78 yaşındaki annesi Nurten Erol için Oran Pir Sultan Abdal Cemevinde cenaze töreni düzenlendi. Ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Levent Gök, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve CHP Milletvekilleri, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Muharrem İnce ve yakınları katıldı. Törenin ardından Nurten Erol'un cenazesi öğle namazını müteakip toprağa verilmek üzere Gölbaşı Mezarlığına götürüldü. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:48 Kaynak: İHA

Elazığ, Gürsel Erol, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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