CHP'li Gürsel Erol'un Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
32 dakika önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un annesi Nurten Erol'un Oran Pir Sultan Abdal Cemevinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, partisinin Elazığ Milletvekili Gürsel Erol
'un annesi Nurten Erol'un Oran Pir Sultan Abdal
Cemevinde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Ankara
'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un 78 yaşındaki annesi Nurten Erol için Oran Pir Sultan Abdal Cemevinde cenaze töreni düzenlendi. Ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Levent Gök
, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı
ve CHP Milletvekilleri, Çankaya
Belediye Başkanı Alper Taşdelen
, Muharrem İnce
ve yakınları katıldı. Törenin ardından Nurten Erol'un cenazesi öğle namazını müteakip toprağa verilmek üzere Gölbaşı Mezarlığına götürüldü. - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:48 Kaynak: İHA
Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Başarılar Diliyorum
Elazığ'da 80 Kilogram Ağırlığında Turna Balığı Yakalandı
Görevden Alınan CHP İl Başkanından Muharrem İnce İtirafı
Son Dakika! ABD'de Bovling Salonuna Silahlı Saldırı, Çok Sayıda Kişi Vuruldu