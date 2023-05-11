CHP'li Gürsel Tekin'den, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin paylaşım: Halil İbrahim sofrasına hoşgeldin - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Gürsel Tekin'den, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin paylaşım: Halil İbrahim sofrasına hoşgeldin

11.05.2023 15:10

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, hakkındaki kaset iddialarının ardından bugün cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini ifade etti. Açıklamanın hemen ardından CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Sayın Muharrem İnce Halil İbrahim Sofrası'na hoşgeldiniz. Her şey Türkiye için" şeklinde konuştu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, parti genel merkezi önünde basın toplantısı düzenledi. Son günlerde hakkında ortaya atılan kaset iddialarına tepki gösteren İnce, konuşmasının sonunda adaylıktan çekildiğini açıkladı. İnce, "Bunu memleket için yapıyorum" dedi.

"HALİL İBRAHİM SOFRASINA HOŞGELDİNİZ"

İnce'nin açıklaması büyük yankı uyandırırken CHP'den de ilk yorum geldi. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sayın Muharrem İnce Halil İbrahim Sofrası'na hoşgeldiniz. Her şey Türkiye için" ifadelerini kullandı.

CHP'li Gürsel Tekin'den, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle ilgili paylaşım: Halil İbrahim sofrasına hoşgeldin
YORUMLAR (2)
  • haydar topçu: Kemal muharreme ne vaat bulundu ince bunu da söylesin Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
  • Hatice Demirci: ADAM CHP NİN İFTİRALARI YÜZÜNDEN ADAYLIKTAN ÇEKİLİYOR BU NEYİN DERDİNDE :) Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
500
CHP'li Gürsel Tekin'den, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle ilgili paylaşım: Halil İbrahim sofrasına hoşgeldin CHP'li Gürsel Tekin'den, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle ilgili paylaşım: Halil İbrahim sofrasına hoşgeldin

Cumhuriyet Halk Partisi, Memleket Partisi, Muharrem İnce, Gürsel Tekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Gürsel Tekin'den, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin paylaşım: Halil İbrahim sofrasına hoşgeldin - Son Dakika


Son Dakika
16:24 Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme kararı, dünya basınında da ses getirdi: Muhalefete katkı sağlayabilir
16:21 İnce'den sonra Sinan Oğan'ın da adaylıktan çekileceği iddialarına Ümit Özdağ'dan yanıt gecikmedi
16:18 İstanbulspor-Galatasaray maçının oynanacağı yer belli oldu
16:09 Kadıköy'de mi oynanacak? İşte İstanbulspor-Galatasaray maçının adresi
16:07 Dünyaca ünlü oyuncu Ben Affleck ve Jennifer Lopez, kameraların önünde tartıştı
16:07 İnce'nin ardından Sinan Oğan'da mı adaylıktan çekiliyor? Bomba iddiaya yanıt Ümit Özdağ'dan geldi
16:03 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaylıktan çekilen İnce için: Muharrem İnce ne oldu da çekildi bilemiyorum, üzüldüm
16:02 İnce'nin çekilme kararı dünya basınında böyle yankılandı: Muhalefete katkı sağlayabilir
16:02 Sinan Oğan, seçimlerin 2. tura kalması halinde kendisinin Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini ortaya atan isme ateş püskürdü
15:56 Cristiano Ronaldo ile sevgilisi Georgina Rodriguez hakkında çıkan haberlere Ronaldo'nun annesi daha fazla sessiz kalamadı: Bu haberler yalan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2023 16:50:18. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'li Gürsel Tekin'den, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin paylaşım: Halil İbrahim sofrasına hoşgeldin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement