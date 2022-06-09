CHP'li Hakverdi: Siz Tepedekiler Yutarken Vatandaş Yutkunuyor - Son Dakika
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CHP'li Hakverdi: Siz Tepedekiler Yutarken Vatandaş Yutkunuyor

09.06.2022 20:19
CHP'li Hakverdi: Siz Tepedekiler Yutarken Vatandaş Yutkunuyor

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi “Başekonomist Erdoğan, ‘Vicdansızlık yapmayın, aç kalan yok’ dedi. Bakan Nebati de çıktı dedi ki: ‘Dar gelirliler hariç üretici ve ihracatçılar kâr ediyor.’ Lafa bakar mısınız? Zenginler daha da zenginleşiyor, orta sınıf kalmamış, yoksul daha da yoksullaşıyor maalesef. Siz, yandaş zenginlerini seviyorsunuz, biz bunu biliyoruz. Sizlerin ve yandaşlarınızın bir eli yağda, bir eli balda, manda yoğurduyla, badem sütüyle besleniyorsunuz. Siz tepedekiler yutarken vatandaş yutkunuyor” diye konuştu.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi "Başekonomist Erdoğan, 'Vicdansızlık yapmayın, aç kalan yok' dedi. Bakan Nebati de çıktı dedi ki: 'Dar gelirliler hariç üretici ve ihracatçılar kar ediyor.' Lafa bakar mısınız? Zenginler daha da zenginleşiyor, orta sınıf kalmamış, yoksul daha da yoksullaşıyor maalesef. Siz, yandaş zenginlerini seviyorsunuz, biz bunu biliyoruz. Sizlerin ve yandaşlarınızın bir eli yağda, bir eli balda, manda yoğurduyla, badem sütüyle besleniyorsunuz. Siz tepedekiler yutarken vatandaş yutkunuyor" diye konuştu.

HDP, "Ekonomideki sorunlara kalıcı çözümlerin üretilmesi" amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulması için verdiği önergenin, TBMM Genel Kurulu'nda bugün görüşülmesi için grup önerisi getirdi.

HDP'Lİ KENANOĞLU: BAŞKA BİR ZAMANDA GÖRÜLEMEYECEK BİR DURUMDUR.

Partisi adına konuşan HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, "Şimdi, diyorsunuz ki: 'Dolar artıyor, o yüzden akaryakıta zam yapıyoruz.' Ya, inerken düşürmüyorsunuz, çıktığı noktadan devam ediyorsunuz, şimdi tekrar çıktı diye bir daha artırıyorsunuz. Yani böyle bir ekonomik model, böyle bir yaklaşım, böyle bir açıklama, böyle bir izah herhalde bu devirde olur ancak, başka bir zamanda görülemeyecek bir durumdur" diye konuştu.

İYİ PARTİ'Lİ ÇULHAOĞLU: HÜKUMETİN EKONOMİ PROGRAMI İFLAS ETMİŞTİR

İYİ Parti Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu da, "İhracatta ilk 10 ekonomi arasına giremedik ama en yüksek enflasyon konusunda ilk 10 arasındaki yerimizi kimseye kaptırmıyoruz. Venezuela, Sudan, Lübnan, Suriye ve Zimbabve'den sonra... Onlar bile bizden daha iyi durumda" dedi. Hükümetin 2023 yılı ihracat hedefinin 500 milyar dolar olmasına rağmen şu anda 226 milyar doları bile bulamayacak hale geldiğini kaydeden Çulhaoğlu, "Sonuçta, Hükümetin ekonomi programı iflas etmiştir" dedi.

HAKVERDİ: SİZ TEPEDEKİLER YUTARKEN VATANDAŞ YUTKUNUYOR.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi de şöyle konuştu:

"Mamaya bile alarm takılmışken bu durumdan maalesef iktidar mensupları utanç duymuyor. Başekonomist Erdoğan, 'Vicdansızlık yapmayın, aç kalan yok' dedi. Bakan Nebati de çıktı dedi ki 'Dar gelirliler hariç üretici ve ihracatçılar kar ediyor.' Lafa bakar mısınız? Zenginler daha da zenginleşiyor, orta sınıf kalmamış, yoksul daha da yoksullaşıyor maalesef. Siz, yandaş zenginlerini seviyorsunuz, biz bunu biliyoruz. Sizlerin ve yandaşlarınızın bir eli yağda, bir eli balda, manda yoğurduyla, badem sütüyle besleniyorsunuz. Siz tepedekiler yutarken vatandaş yutkunuyor."

AKP Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık ise vatandaşın refahını artımaya devam edeceklerini  söyledi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada HDP önerisi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

CHP'li Hakverdi: Siz Tepedekiler Yutarken Vatandaş Yutkunuyor
CHP'li Hakverdi: Siz Tepedekiler Yutarken Vatandaş Yutkunuyor
CHP'li Hakverdi: Siz Tepedekiler Yutarken Vatandaş Yutkunuyor
CHP'li Hakverdi: Siz Tepedekiler Yutarken Vatandaş Yutkunuyor
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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Hakverdi: Siz Tepedekiler Yutarken Vatandaş Yutkunuyor - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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