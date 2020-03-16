CHP'li Hamzaçebi, konut satış vaadiyle dolandırıldığı iddia edilen vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Esenyurt'ta konut satış vaadiyle dolandırıldığı iddia edilen vatandaşlarla görüştü.

Yeşilkent Mahallesi'ndeki inşaat alanı yakınında toplanan vatandaşlar "Evlerimiz çürüyor. Bunlar milli servet, devletten yardım talep ediyoruz." yazılı pankart açtı.

Hamzaçebi, burada yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle mücadelede görev alan tüm sağlık ekiplerine başarılar, hastalara ise şifa diledi.

Esenyurt'ta nüfus artışının gerektirdiği konut üretimini gerçekleştirmek amacıyla birtakım şirketlerin dar gelirli vatandaşlara birtakım projeler sunarak vaatlerde bulunduğunu ve para topladığını aktaran Hamzaçebi, şöyle devam etti:

"Ancak aradan uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen maalesef bu konutlar bugüne kadar tamamlanamamıştır. Vatandaşlarımız o kadar şikayetçi ki bir platform kurmuşlar. İsmini de Türkiye Konutla Dolandırılanlar Hak Sahipleri Platformu koymuşlar. Vatandaşlarımızın şikayeti olağanüstü fazla. Paralarını vermişler ama ortada başlayan inşaat yok ya da inşaat başlamışsa biten bir inşaat yok. Kat irtifakları kurulmamış, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri gereğince gerekli işlemler yapılmamış. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca gerekli işlemleri ilgili bakanlıklar yapmamış."

Hamzaçebi, Esenyurt'a sadece şikayetleri anlatmak için gelmediklerini dile getirerek, "Bu vatandaşlarımız Esenyurt'ta 17 inşaat firması tarafından umutları sömürülmüş olan vatandaşlarımızdır. Yaklaşık 20 bin konutu ilgilendiren, nüfus olarak alırsak yaklaşık 100 bin kişiyi ilgilendiren vatandaşlarımızın dolandırıcılık olarak isimlendirdiği bir hadise vardır." diye konuştu.

Konuyu bütün boyutlarıyla TBMM'ye taşımak istediklerini dile getiren Hamzaçebi, bunu sadece bir partinin meselesi olarak görmediklerini vurguladı.

Konuya ilişkin açılan çeşitli davalar olduğunu aktaran Hamzaçebi, bunları toplu bir rapor haline getirerek Mali Suçları Araştırma Kuruluna bildireceklerini kaydetti.

Öncelikli meselenin inşaatların bir an önce bitirilmesi ve vatandaşların evlerine sahip olması olduğunu aktaran Hamzaçebi, "İlgili bakanlarla, bakanlıklarla bir program çerçevesinde görüşmeler yürüteceğiz ve bir yasa teklifi hazırlayarak TBMM'ye sunacağız." ifadesini kullandı.

Akif Hamzaçebi'ye Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da eşlik etti. Hamzaçebi ve Bozkurt, daha sonra vatandaşlarla bir süre görüştü.