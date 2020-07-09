CHP'li Hamzaçebi: "Türk tütününü korumak istiyorsak şark tipi tütünü korumalıyız" - Son Dakika

CHP'li Hamzaçebi: "Türk tütününü korumak istiyorsak şark tipi tütünü korumalıyız"

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, "Türk tütününü korumak istiyorsak şark tipi tütünü korumalıyız. Şark tipi tütünü korumak için tütünde fon uygulamasına yeniden dönülmelidir.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, "Türk tütününü korumak istiyorsak şark tipi tütünü korumalıyız. Şark tipi tütünü korumak için tütünde fon uygulamasına yeniden dönülmelidir." dedi.

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Hamzaçebi, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edilen Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nde Türk tütünüyle ilgili düzenlemelerin yer aldığını ifade etti.

Türk tütününe, tütün üreticisine en büyük kötülüğü AK Parti iktidarlarının yaptığını iddia eden Hamzaçebi, 2003 yılında Türkiye'de tütün üretilen alan miktarının 1 milyon 800 bin dönüm olduğunu, bugün ise bunun 800 bin dönüme indiğini söyledi.

Hamzaçebi, AK Parti iktidarlarının, tütün üzerinde uyguladığı politikalarla, uluslararası sigara şirketlerini koruduğunu savunarak, şunları kaydetti:

"AK Parti tarafından getirilen kanun teklifi ile yerli tütünü korumak için bir düzenleme yapılması öngörülüyor. Türkiye'de üretilen sigaralarda, yerli tütün oranı en az yüzde 30 oranında olmak zorunda. Bu madde iktidarın bugüne kadar tütün konusunda yanlış politika izlediğinin itirafıdır. Bu madde, amaca ulaşmak için yeterli değil. Türk tütününü korumak istiyorsak şark tipi tütünü korumalıyız. Şark tipi tütünü korumak için tütünde fon uygulamasına yeniden dönülmelidir. Ton başına 3 bin dolarlık ithalatta vergi getirilmeli, paket başına 40 sentlik ithalde alınan vergi yeniden getirilmeli, ÖTV'de yapılacak değişiklikle, sigara içerisindeki şark tipi tütün kullanımının oranına bağlı olarak vergisi azaltılmalı ve yabancı tütüne karşı teşvik edilmelidir."

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Akif Hamzaçebi, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 12:33 Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Hamzaçebi: 'Türk tütününü korumak istiyorsak şark tipi tütünü korumalıyız' - Son Dakika

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